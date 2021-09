Každý třetí čtvrtek v měsíci, přesně v 17.00, se schází členové fotoklubu UFO v Bárce Kafe u kina Hraničář. Ve čtvrtek 16. září se malý kolektiv milovníků tajemných světel a stínů sešel mimořádně na zámečku v Trmicích, důvodem malé oslavy bylo dvacáté výročí založení.

Zdravé jádro fotoklubu UFO tvoří Ústečané, z přespolních jsou zastoupena města Litoměřice a Děčín. Všichni mají stejný zájem, bavit se fotografií.

"Samozřejmě podobných klubů je v Ústí nad Labem víc, ten náš založil Jaroslav Schwarz v roce 2001. Nevedu si žádnou statistiku, nevím, kolik lidí se tu za ty roky setkalo. Na věku opravdu nezáleží. Dnes nás je asi deset. Každý má jiné zaměření, techniku, zkušenosti, ale když si určíme společné téma, nikdo neprotestuje," tvrdil Jaroslav Puchta, nejstarší člen klubu.

Na zámku společně instalovali malou výstavku svých prací. Marta Suchánová představuje svět vážek a motýlů, Petr Nečil pracuje s fantazií a speciálními počítačovými programy, Zdeněk Ondruš nabízí kopce a kopečky, cesty a cestičky, Jarda Puchta dokumentuje svůj vinohrad. Výstava bude na zámku v Trmicích dva měsíce.

Každá schůzka má svůj program. Ta poslední byla s jednohubkami, kávičkou, štrúdlem a burčákem.

Zdroj: Miroslav Vlach

"Letos se mi do vína daly vosy a mušky. Musel jsem to předčasně sklidit. Burčáku mám pouze patnáct litrů, jindy to je mnohem víc," tvrdil vinař amatér a nabízel ochutnávku.

Připili si na dalších dvacet let a přistoupili k hlavnímu bodu programu. Hodnocení fotografií za měsíc srpen.

"To je vždy stejné. Na stůl se položí fotky, nikdo neví, kdo je autor. Přidají se čísla a každý hodnotí stupnicí od jedné do pěti. V počítači máme program, který během chvilky stanoví pořadí. Dnes je tady 26 fotek, nejvíce bodů obdržel motýl Marty Suchánové," vysvětlovala Blanka Nováková.

Každou fotku autor krátce představí a popíše, ostatní přidají svůj názor na kvalitu.

"To není žádná kritika, přátelské doporučení, osobní zkušenost. Někdy je to otázka světla, jindy lepší úhel, nebo černobíle zpracování. Prostě se učíme jeden od druhého," prozradila Emílie Mrasíková.

Všichni jsou amatéři, ale jejich fotky jsou dokonalé. Vystavují, někteří do dotáhli na kalendář. Nevěříte? Přijďte se podívat.