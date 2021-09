Halu nyní dokončuje stavební společnost 3D monolity. „Do haly se vejdou dvě hřiště napříč. Obsáhne zázemí, sociální zařízení a další potřebné. Budou tam moci trénovat basketbalisté, volejbalisté. Florbalisté nebo futsalisté. Přejeme si, aby to lidé vnímali, že ji nestavíme jen pro sebe, ale pro celé Ústí,“ uvedl generální manažer basketbalové Slunety Tomáš Hrubý před dvěma lety, kdy se se stavbou začalo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.