Ústecký kraj – Potvrzeno. Nová vysokorychlostní trať (VRT) Drážďany-Praha povede přes krajské Ústí nad Labem. Nedaleko zdejší chemičky pak vyroste centrální podzemní nádraží.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Divíšek

Na pondělní diskusi v budově krajského úřadu to uvedli zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). „Z Prahy povede trať do Lovosic, bude možnost zastávky. Následně překoná řeku po mostě do Litoměřic, opět s možností zastávky, a potom tunelem do Ústí nad Labem, kde bude centrální osobní nádraží,“ uvedl ředitel odboru strategie SŽDC Radek Čech s tím, že s místní chemičkou vede SŽDC jednání o přepočítání zón havarijního plánování.