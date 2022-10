Kritici si naproti tomu myslí, že místa je tu dost a vešli by se sem všichni, „domácí“ i „přespolní“. Ani s tím ale vedení nemocnice nesouhlasí. Přesto si ale prý zoufalou situaci s parkováním uvědomuje a připravuje stavbu nového parkovacího domu.

Je tu pořád plno

Parkování v areálu nemocnice rozčiluje například Jana Goreje z Děčína, který sem v současné době pravidelně dojíždí. „V areálu nemocnice je parkování umožněno po vjezdu přes vstupní závoru, na venkovních asfaltových plochách a komunikacích. Po 60 minutách parkování je toto zpoplatněno sazbou 20 korun za hodinu. Situace je ale neúnosná, jelikož venkovní plochy i komunikace jsou každý den plné automobilů a je zcela běžné, že auta krouží po areálu a hledají volné místo,“ shrnul rozmrzele.

Proto prý jej velmi udivilo, když před několika dny objevil v areálu téměř prázdnou dvoupatrovou podzemní garáž pod zdejší lékárnou. „Při vjezdu přes vstupní závoru je vjezd do podzemí vpravo, ohraničený další závorou. Do těchto garáží se ale zajíždět nesmí. Jak jsem se dotazoval nahodile kolemjdoucích zaměstnanců Masarykovy nemocnice, tyto garáže jsou určeny pouze pro VIP personál jako primáře, vedoucí oddělení a podobně. Řadoví zaměstnanci v garážích údajně parkovat taky nemohou,“ vylíčil.

Kolemjdoucí mu zároveň měli říci, že takzvaní VIP za parkování v podzemních garážích platí pouze stovku měsíčně. „Přičemž ale údajně někteří z nich využijí přidělené parkovací místo pouze jednou nebo dvakrát do měsíce. Postrádá logiku, že dřívější investice do již vybudovaného podzemního parkování není komerčně využita zpřístupněním pacientům. Pokud by se podzemní garáže otevřely všem zaměstnancům i pacientům, jejich kapacita se jeví natolik velká, že by pojala všechny automobily z přeplněného areálu nemocnice,“ myslí si Gorej.

Slouží zaměstnancům

Mluvčí KZ Jana Mrákotová ovšem vysvětlila, že není pravda, že by se do těchto garáží vešla auta všech zaměstnanců a pacientů, jak tvrdí kritici. „To ani zdaleka. Garáže jsou využívané nejen pro parkování osobních aut zaměstnanců, ale také pro služební vozidla KZ,“ poznamenala s tím, že neutěšená parkovací situace je dlouhodobý problém, jehož řešením se vedení KZ a Ústeckého kraje zabývá. „Proto bylo rozhodnuto o nutnosti výstavby moderního parkovacího domu, který by měl sloužit především k parkování zaměstnanců KZ, čímž by se více uvolnil areál pro veřejnost,“ informovala mluvčí.

Vyrůst by dle předpokladů mohl v technické části areálu, mezi pavilony F (prádelna) a O (protetika). Předpokládané náklady dosahují přibližně 250 až 300 milionů korun. Výstavbu KZ předpokládá formou takzvaného PPP projektu, kdy soukromý investor stavbu financuje, postaví a po dobu platnosti smlouvy i udržuje. Náklady by měl pokrýt výběr parkovného. „Příští rok by se měla vybrat firma, která tento projekt připraví včetně projektové dokumentace a stavebního povolení. Předpoklad je rok 2024 pro stavbu, ale má to řadu nástrah, hodně to konzultujeme s ministerstvem financí, aby to bylo opravdu jako PPP projekt," poznamenal radní Ústeckého kraje Radim Laibl, který má zdravotnictví na starosti.

Problémy s parkováním v nemocnici čas od času během uplynulých let řešila s KZ i městská vedení. Většinou bez nějakého výrazného zlepšení, jelikož na dění nemocnici v podstatě nemají vliv. „Věřím, že se tím parkovacím domem situace ohledně parkování v areálu nemocnice skutečně zlepší,“ dodal dosavadní náměstek primátora Ústí nad Labem Tomáš Vlach.