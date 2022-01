Všiml jsem si, změn je tu vidět víc. Co to stavíte proti ohništi? Hodně lidí tu používá přírodní ohniště, proto jsem opravil sezení a kousek dál stavím pergolu. Betonové základy mám, připraveny jsou kovové patky, dřevo je pod střechou. Samozřejmě se musí nějak ošetřit, hotový bych chtěl být v dubnu. Dělám to všechno sám, někdy bych potřeboval ještě jedny ruce. Do dětského koutku jsme s majitelem dopravili plechovou pramici, bude z toho pirátská loď, nebo Titanic. Musí se nějak ukotvit, natřít, vyzdobit.

Pokud si dobře pamatuji, chtěl jste k rekreačním účelům využívat rybník. Trvá stále váš zájem?

Ono to není tak jednoduché, jak to z kopce vypadá. Vody je tam málo, bahna stále víc, rybáři mají také své představy. Určitě by se mi to líbilo, ale to je moc složitá věc.

Pavel Ungrád: Chtěl bych pohodu v Pohodě

Každý, kdo projde kolem si musí všimnout lešení. Budete zateplovat, nebo máte nějaký problém na střeše?

Bydlím tu, ale všechny opravy a změny musím konzultovat s majitelem. Potřeboval jsem opravit okapy, ale vysokozdvižná plošina se sem nedostane, tak pan majitel Bradáč rozhodl, že postavíme lešení. Překontrolujeme střechu, možná, že dojde i na fasádu. Všechno záleží na počasí, covidu a náročnosti oprav. V květnu musí lešení zmizet.

Budete zase pořádat v Pohodě hudební a zábavné víkendy?

Rád bych, ale nikdo neví, jak to bude v létě. Pokud nebudou žádná omezení, zase pozvu rytíře, muzikanty i čarodějnice. Před hospodou se má trochu upravovat terén, místo na nějakou legraci tu určitě bude.

Podél původní lesní cesty na Střížáku se buduje nový singletrail. Nevíte, kdy bude zprovozněn?

Někdo mi říkal v dubnu, ale přesný termín neznám. Nevadí mi pejskaři, cyklisté, běžci, rybáři. Každému nabídnu kousek stínu a něco k pití. Hlavně, že přijde zas.