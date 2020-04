„Úplně nás vynechali.“ Tak shrnuje jednatel pohřebního ústavu Auriga v Litoměřicích Přemysl Šulík nulové instrukce od vlády. Ani po týdnech od vyhlášení nouzového stavu se „pohřebáci“ prý nedočkali kloudných odpovědí na řadu otázek, které jsou pro jejich práci nezbytné. Ani od ministerstva zdravotnictví, pro místní rozvoj, průmyslu, ani zahraničí.

Podnikatelé v pohřebnictví se tedy postupně zařídili sami, radí se mezi sebou a sledují kolegy v zahraničí. V Aurize mají zásobu rakví. Kdo z konkurence se tak ale včas nezařídil, může mít brzy problém. Pro dodavatele rakví totiž často pracují řemeslníci ze zahraničí, kteří z Česka odjeli. V Aurize zatím od vypuknutí koronavirové krize neregistrují, že by lidé na pohřbech výrazně šetřili.

Prvotní vládní opatření pro omezení šíření nákazy, které se týkalo počtu shromažďujících se osob, se litoměřické pohřební služby nedotklo. „Nejdřív přišlo nařízení do sta osob, krátce nato třicet. Ale stejně tady na severu Čech nebývají pohřby s velkým počtem účastníků, to možná někde na Moravě, kde se schází celá dědina,“ dodal Šulík.

V Aurize však účastníkům pohřbů dávají pokyny preventivně sami. „Doporučujeme pohřby jen v rodinném kruhu,“ zmínila druhá jednatelka Aurigy Helena Vyskočilová. Dodala, že v obřadních síních firmy, která působí v celém litoměřickém regionu, podnikají rázné kroky proti případnému rozšíření infekce. „Mezi obřady v místnostech dokonce svítíme dezinfekční lampou,“ popsala Vyskočilová.

Mimořádná hygienická opatření, ke kterým teď litoměřická pohřební služba přikročila, ulehčuje, že se tu běžně věnují i balzamování. Časové rozestupy mezi jednotlivými pohřby se kvůli dezinfekci zvětšily. „Je to od otření klik až po vysvícení,“ popsal hygienická opatření v obřadní síni Šulík. Na obřadech jsou teď všichni v rouškách včetně smutečního řečníka, který teď už nesmí podáním ruky kondolovat pozůstalým. Pokud to někomu přišlo ještě před týdnem dvěma zvláštní, dnes už to tak není. Potvrdil to i 42letý Michal Jirásek z Litoměřic, který pracuje u Aurigy šestým rokem. „Na Litoměřicku jezdím dvakrát třikrát denně,“ popsal běžnou frekvenci výjezdů k zesnulým.

Od vedení firmy dostal striktní pokyny, jak se teď při práci zařídit. „Dezinfekce, zakrytí rukou, rouška, ochranný oblek. Prostě co nejvíc se chránit,“ vylíčil Jirásek. Upravuje se tak nejen na výjezdy za zemřelými do celého regionu, ale také při pohřbech v obřadní síni. S víc než běžně labilními pozůstalými se od vypuknutí koronavirové krize zatím nesetkal. „Spíš když volají, řeknou, že zemřelý Covid-19 na 99,9 procenta neměl, že šlo o selhání srdce nebo jiné úmrtí,“ dodal pracovník pohřební služby.

Na pohřbech se teď podle něj schází o něco méně lidí než dříve. „Bývá tam třeba jen pět, deset lidí, většinou drží rozestupy, neobjímají se, neprobíhá ani kondolence, všechno je to opatrnější,“ přiblížil Jirásek. S vyloženě smutečními černými rouškami lidé nechodí. Pokud by někdo roušku neměl, pohřební služba má v záloze jednorázové i pro pozůstalé. Koronavirus se při práci Jiráska psychicky zatím nedotkl. „Nepřipouštím si to, snažím se na to nemyslet, snažím se prostě chránit, jak to jde. Jsem optimista. Také moje rodina je v klidu,“ uvedl.

Auriga má na Litoměřicku šest provozoven, převážná část jejího podnikání spočívá ale v repatriaci zemřelých či urniček s popelem ze zahraničí do Česka nebo odsud do ciziny. Pohřební služby, které repatriují těla letadlem do zahraničí, teď mají kvůli zavřeným hranicím utrum. Na poslední cestu domů teď kvůli tomu čeká například jeden Čech v zahraničí. Zemřel ještě před koronavirovou krizí, papíry se ale nepodařilo vyřídit předtím, než zavřelo letiště.

Obtížné převozy

Aurize se nedávno dlouho nedařilo převézt do Mnichova i Němku zesnulou v Česku. Po tlaku Aurigy s německým velvyslanectvím na českou vládu se podařilo dostat pohřebky aspoň do výjimky pro přechod hranic se sousedními státy. V uplynulých dnech posílali z Aurigy poštou urničku do Polska, i to bylo náročné. „Musela jsem doložit lékařskou zprávou, že paní nezemřela na koronavirus, byť by v popelu v urně stejně být nemohl,“ popsala Vyskočilová.

Opatrnost pohřebáků při manipulaci s tělem je na místě. Vir nejen že poměrně dlouho ulpívá na různých materiálech včetně lidského těla, šíří se i kapénkovou infekcí a zřízenci ho může předat i zesnulý. „Manipulace s tělem probíhá tak, že jeden chlap chytne tělo v podpaží, druhý za koleny. A ve chvíli, kdy ho nadzvednou, dojde k stlačení hrudního koše a kapénky vylétají,“ potvrdil Šulík.