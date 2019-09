Kroužky zaměřené na všeobecný pohybový rozvoj dětí a seznámení s různými výtvarnými technikami otevře mateřské centrum Povrláček od října.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Oba kroužky jsou pro děti od 3 do 6 let a cena za jednu hodinu je shodně 30 Kč. Kroužek pohybovky pro šikulky bude každý čtvrtek od 16:15 do 17:15 a výtvarka pastelka každé pondělí od 16:15 do 17:15.