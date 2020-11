Ve zdi střekovské školy čekal sto let zazděný poklad. Vzkaz tehdejších stavitelů

Sto let čekal na objevení vzkaz stavitelů staré střekovské školy otevřené roku 1908. Našli ho zedníci během její přestavby na bytové domy v roce 2008, uložený do měděné schránky a zazděný. Ještě 12 let ale trvalo, než pamětní poklad doputoval do Muzea města Ústí nad Labem.

Poklad ze střekovské školy | Foto: Muzeum města Ústí nad Labem