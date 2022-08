Svou druhou polovinou byl v pátek večer na zahradě restaurace Fírovka zakončen již 14. řočník hudebního open-air festivalu FírFest 2022.

| Foto: Deník/Vilém Maruš

Jako obvykle zde zahrála trojice populárních kapel, a to pro festival již tradiční formace Cumbal, následovaná ústeckou metalovou legendou New Black Jack a program zakončujícími Nazsong Tribute to Nazareth jako ambiciózní projekt fenomenálních muzikantů z Ústecka.