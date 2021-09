Podle podnikatele, který zatím v oboru pozastavil živnost, město přes jeho apely dlouho neřešilo také tristní stav objektu. Magistrát své akce v krematoriu, jako byly sanace, úpravy terénu či dílčí úpravy během dvou let Šauerova působení, už dříve na dotaz Deníku vyčíslil na 1,6 milionu.

Šauer má věc dál za zlou i městu. Prý po něm sice chtělo novou pec, ale přes jeho opakované výzvy neudělalo potřebné stavební práce pro její instalaci. „Vyzýval jsem je, soudu to doložím, mám to písemně. Měl jsem připravené i dodavatele ze zahraničí,“ doplnil.

I když se tomu nejprve snažil bránit, krátce poté předal Šauer zařízení městu, do jehož majetku objekt patří. Městské služby po generálce pece v létě 2020 znovu zpopelňují zdejší nebožtíky od loňského října. Do té doby je spalovala jiná krematoria v ČR.

Mluvčí ministerstva pro server iDnes.cz dále uvedl, že firma také těla místo řádného zpopelnění pouze nedostatečně spálila a že ostatky neukládala do pevně uzavíratelné urny, ale hromadně do krabic, kovové venkovní popelnice a igelitových pytlů.

Mluvčí rezortu Vilém Frček nyní Deníku potvrdil, že podnikatel penále uhradil. „Právnická osoba byla uznána vinnou ze spáchání několika přestupků,“ rekapituloval Frček provinění Šauerovy firmy s tím, že se prohřešků měla dopouštět nejméně od srpna do listopadu 2019.

Skoro dvousettisícovou pokutu zaplatil, ale prý to tak nenechá. Že jednal v souladu se zákonem o pohřebnictví, na tom trvá dřívější provozovatel střekovského krematoria Jiří Šauer. Tomu už o prázdninách vyměřilo vysoký peněžitý trest ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

