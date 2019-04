Město Ústí nad Labem po téměř dvou letech dokončuje spuštění softwaru, přes který začnou radary v tunelech nedaleko německých hranic pokutovat překročení rychlosti 80 kilometrů za hodinu. Agendu přestupků v tunelech zajistí dva úředníci, které magistrát zaměstnal.

„V květnu software naši pracovníci otestují na základě slepých dat, červen věnujeme provozním záležitostem jako například dovolání se do zahraničí prostřednictvím výzev pro občany Schengenu. Od 1. července poběží už radary v ostrém provozu,“ přislíbil ústecký primátor Petr Nedvědický.

Radary v tunelech měří rychlost úsekově už od srpna 2017. Ústecký magistrát jako pověřený úřad ovšem sankce doposud nevymáhal, s policií se totiž v minulosti nedohodl na procesním postupu vyhodnocení a přebírání záznamů o přestupcích. Ročně tak město přicházelo na pokutách pro řidiče o miliony korun, které tak nyní konečně začnou proudit do pokladny. Hříšníky vyjde prohřešek průměrně na tisícikorunu.

„Je to významná položka, podle statistik se řidiči ročně dopouštějí v tunelech až 120 tisíců přestupků. Po zaplacení lidí a softwaru dáme zbytek vybraných peněz do údržby dopravního značení, eventuálně do vybudování parkovacích míst a oprav silnic ve městě,“ doplnil Nedvědický.

Vybírání pokut v tunelech kvituje i dopravní expert BESIPu Jan Pechout. „Už to mělo být dávno, řidiči o neshodách mezi úřadem a policií věděli, takže rychlost často nedodržovali. Radary ale nemají být instalované jako prostředek příjmů, ale zejména kvůli zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tunely jsou totiž kritická místa,“ komentoval Pechout s tím, že v případě nehody se do nich těžko dostává technika záchranářů.