/FOTO/ Tentokrát to nebude u kapličky, ale v areálu loděnice, která prochází generální rekonstrukcí. Na indiánské převleky zapomeňte, hlavním hrdinou plánované show bude jeden ze zakladatelů skupiny Fešáci Karel Poláček.

Jeden ze zakladatelů skupiny Fešáci Karel Poláček. | Video: Zdeněk Kymlička

Prý mu bude letos osmdesát let a to se přeci musí oslavit. Na společný oběd s kamarády přišel v pondělí 29. dubna. Poláček byl v dobré náladě, doprovázela ho manželka Eva a vnučka, co miluje koně. Poláček vůbec nevěděl, co se na něj chystá, skoro ho to dojalo. Zdeněk Kymlička z Agentury FOR se spiklenecky usmíval, na otázky Deníku byl připraven.

Když se tak dívám kolem, vypadá to tady jako solidní staveniště metra. Skutečně ta akce bude tady?

(smích) Brná není Praha, tady se termíny ctí, za měsíc to tu nepoznáte. Jsem moc rád, že tak krásné místo zase dostane šanci. Celý projekt jsem neviděl, ale Ústečané budou koukat. Na břehu vyroste přístavní molo, přímo u stezky bude nové občerstvení, v nabídce bude ubytovaní, relaxace, dětský koutek, kultura i sport. Prostě loděnice v Brné žije! Jo a švestkové pivo je skvělé, to musíte ochutnat, stojí pouze 55 korun.

Na stole jsem viděl pozvánku na akci. Co můžete momentálně prozradit čtenářům Deníku?

(nastalo ticho) Město Ústí bohužel nemá valnou pověst, přesto jsem patriot a vážím s lidí, co proslavili sever nejen u nás, ale i v zahraničí. Celý život jsem dělal do kultury, proto na jedno z předních míst v pomyslné tabulce popularity řadím skupinu Fešáci. Byla doba, kdy kolem Petra Novotného poskakovali slavné televizní hvězdy a písničky Michala Tučného znali všichni. Fešáci cestovali po Evropě, dokonce vystupovali v Austrálii a v USA. Jedním ze zakládajících členů v roce 1967 byl Karel Poláček. V prosinci mu bude osmdesát, tady v Brné bude slavit v neděli 23. června pod otevřeným nebem. Já ho znám dlouho a věřím, že bude narváno.

Jaký bude program?

Připravena budou dvě pódia, představí se jedenáct kapel. Karel stále vyučuje hru na kytaru, v každé pozvané kapele má svého žáka, uvidíme, kdo překvapí originální zdravicí. Pavel Mészáros před rokem oslovil manželku Karla Poláčka a tak vznikla kniha pod názvem Život v rytmu country. Tady bude představena. Paní Eva má stále velmi dobrou paměť na jména, v knize popisuje nejen začátky, ale konce spoluhráčů. Miloš Jíra složil oslavenci písničku, poprvé zazní na veřejnosti s podporou dámského pěveckého sboru Baby di Brná. Víte, že skupinou prošlo za dobu trvání do dnešního dne přes čtyřicet účinkujících? Skoro bych zapomněl, žádné vstupné se vybírat nebude, ale kdo má doma kytaru, tak prosím přibalit k dece. Na závěr vytvoříme originální ústecké hudební těleso a Karlovi zahrajeme Buráky. Pozor! Záštitu převzal primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

Salony Fešáků byly vždycky vyprodané, pan Poláček letmo utrousil, že v době jejich slávy měli i 20 přestavení v měsíci. Sportovní terminologií řečeno, pilířem obrany byl tenkrát Petr Novotný. Přijede?

Nevím, Karel s ním udržuje kontakt, naposledy za ním byl v lednu, ale neznám jeho zdravotní stav. Často se mluvilo o přípravách jednotlivých salonů, vždy bylo jiné téma, Petr Novotný byl mistrem příběhů, dokonce si na počítači vedl přehled vtipů a narážek, aby se neopakoval. Úžasný profesionál. Všichni mu držíme palce!

Udělejte si poznámku v kalendáři, znáte to, kdo dřív přijde ten dřív mele. Loděnice není letní kino, moc lidí se tam nevejde. Neděle 23. června od 13:00 to vypukne! Tuším, že sem pojede linka č. 81.