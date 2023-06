Nošení kradených růží na pohřeb je pro mnohé pořádný bizár. Jiní to považují za normální. I takové věci řeší ústečtí strážníci a leckdy se k jednotlivým případům dostanou doslova jako slepý k houslím. Jindy jim zůstává takřka rozum stát nad tím, v jakých souvislostech jsou občas lidé schopni přestupky páchat. To potom odchyt zatoulaného hada nebo opilec pospávající za bílého dne na ulici už vypadá téměř normálně. Mimo to zachraňují životy a zdraví nebo dohlížejí na dopravu.

Morálně nejpochybnější přestupek řešili strážníci na Střekově v poslední době. „Docela nedávno jsme dostali telefonické oznámení, že v ulici Národního odboje v parku rodiny Schichtů neznámé ženy utrhly ze záhonu růží několik květin a další keřík s květinami poničily. Na základě popisu obou žen, které byly oděny do černých šatů, jsme provedli monitoring okolí a pomocí kamerového systému zjistili, že se přesunuly trolejbusem ke střekovskému krematoriu, kde čekaly na začátek pohřbu,“ líčil zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

Jedna z žen měla při sobě růži pocházející ze zmiňovaného parku. Když ji hlídka vyzvala, aby vyšla ze hřbitova a prokázala svoji totožnost, chtěla vědět, proč ji „obtěžují“ na pohřbu. Strážníci ji tedy sdělili, že utrhla a odcizila růže, které má u sebe. Na to dotyčná reagovala velmi podrážděně. „No, a co? Vy toho naděláte kvůli pár kytkám. Měli byste se raději starat o feťáky a jiné věci a pokutu si strčte do prd… Já nic platit nebudu,“ odsekla. Strážníci jí vyzvali, aby nemluvila vulgárně před pohřební místností a poučili, že přestupek předají přestupkové komisi.

Užovka na poště.Zdroj: Městská policie Ústí nad LabemDoslova po cestě do práce zachránil jiný ústecký strážník zdraví a možná i život svému sousedovi. Jiný ze sousedů ho totiž na chodbě zastavil, že přes mobil mluvil s jedním z majitelů bytu. Ten prý naříkal bolestí a volal o pomoc. Když s ním strážník promluvil, zjistil, že se dotčený v bytě nachází sám, jelikož jeho žena je v lázních. Nezbylo, než aby se strážník společně se zmiňovaným sousedem opřeli do dveří, aby se dostali dovnitř. V kuchyni našli na zemi v kaluži krve ležícího seniora, který měl tržnou ránu na hlavě. Poskytli mu první pomoc, zavolali hlídku městské policie, záchrannou službu i syna zraněného. Ten zabezpečil byt a vše dobře dopadlo.

To, že městská policie chytá přemnožené kance do klecí, už dnes nejspíš nikoho nepřekvapí. Ale hady? Přitom před několika lety dokonce odchytávali exotického škrtiče. Před nějakým časem honili hada v kanceláři na pobočce České pošty ve Stříbrnické ulici. O pomoc je požádala poštovní úřednice. Hlídka ovšem nejprve žádného hada nenašla. Na druhý pokus ho našel zaměstnanec zoo pod kancelářským stolem. Nebyl to ale žádný extrémně jedovatý kus, jenom užovka obojková. Tu si odborník ze zoo odvezl sebou.

Děti v hlavní roli

Mnohem závažnější případ řešili v předvánočním čase, kdy na čerpací stanici v Děčínské ulici vyjeli k malému, osmiletému chlapci bez rodičů. Měl pouze mikinu a promrzlý plakal. Prý se ztratil, když mu kamarádi utekli na Střekov. Na služebně městské policie později zjistili totožnost rodičů. Ale i přesto, že byla rodina poměrně rozvětvená, se žádného příbuzného nepodařilo kontaktovat. Nezbylo než se obrátit na OSPOD. Ten strážníkům poskytl telefonní číslo na dalšího člena rodiny, který hlídce sdělil, že matka svého syna již postrádá. Po této informaci se strážníci s matkou konečně telefonicky spojili a na služebně syna předali s tím, že OSPOD situaci bude ještě řešit.

Jiný případ zanedbávaných dětí strážníci řešili na Severní Terase, když na tísňovou linku 156 telefonoval muž, který měl u sebe nezletilé dítě, jehož matka odešla neznámo kam. Hlídka strážníků vyrazila do Višňové ulice, kde oznamovatel strážníkům líčil, že u sebe nechává už tři měsíce přespávat kamarádku s dcerou, které je osm let a její matka se o ni řádně nestará. Žena se prý po večerech toulá, užívá pervitin a na telefonní hovory nereaguje. Také mu vadilo, že za matkou neustále docházejí během noci narkomani a dělají při tom nepořádek v domě. „Matka o dceru nejevila zájem a bylo jí v podstatě jedno, co s ní bude. Vzhledem k situaci muž strážníkům slíbil, že se do rána ještě o dítě postará, ale že to je poslední, co pro obě udělá. I v tomto případě celá věc skončila v řešení OSPOD,“ pokračoval Novotný.

Úsměvnější bylo, když strážníci vysvobozovali z balkónu ženu, kterou sem zavřel její 1,5roční synek. Bohužel to bylo v druhém patře a nikdo jiný nebyl v dosahu. Na místo dorazili strážníci ze skupiny operačního zákroku, kteří byt otevřeli bez poškození za pomoci sady na otevíraní dveří. Po vstupu do bytu spatřili syna, který si hrál s hračkami v obývacím pokoji.

Jen pár piv po práci

Vše dopadlo bez zranění, stejně jako o pár dnů později opilec, který vyspával na chodníku u supermarketu Albert. Ačkoli to zprvu vypadalo, že je zraněný, ukázalo se, že si ve skutečnosti ještě za bílého dne ustlal na zemi kvůli přemíře vypitého alkoholu. Strážníci silně podnapilého probudili a dozvěděli se, že se do tohoto stavu dostal cestou z práce, když se zastavil na pár piv, které nezvládl kvůli vedru. Prý si chtěl jen odpočinout a na zemi usnul. Nabízenou lékařskou pomoc odmítl a po řádném poučení sám odešel do postele.

Jindy takové případy končí agresivitou a policejní asistencí během odvozu na záchytku. „Nejzajímavější případ tohoto druhu ovšem řešili naši chlapi před lety. To nějaký psychicky narušený narkoman vylezl na strom, tam dělal, že je ještěrka a chytal jazykem mouchy k obědu. Odvezli ho na psychiatrii,“ popsal Novotný.

Náročnost práce strážníků ocenil i primátor Petr Nedvědický. „Práce, kterou děláte, je obtížná a často nevděčná. V nelehkých podmínkách často čelíte násilí a urážkám, vaše práce je znevažována lidmi, kteří sami nedokážou ve společnosti řádně obstát. Děkuji vám, že už jste to dávno nevzdali, ale dál usilujete o to, aby ve městě byl klid, pořádek a bezpečno,“ dodal.

