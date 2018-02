Policie chce zpátky do ghetta v Krásném Březně

Ústí nad Labem - Vedení obvodu návrat policistů do Krásného Března podporuje.

Před více než šesti lety opustili ústečtí policisté svou služebnu v Krásném Březně. Příčinou byl špatný technický stav budovy, kterou měli od neštěmického obvodu v pronájmu. Momentálně tak je policie ve čtvrti jen tři dny v týdnu v budově Corsa, kde má sídlo spolu se strážníky.

JISTOTA A POCIT BEZPEČÍ

„V případě tísňových volání vyjíždíme buď z centra města z Předmostí, nebo ze sídliště Mojžíř vzdáleného několik kilometrů,“ vysvětluje šéf ústeckých policistů Vladimír Danyluk a přiznává, že by si dojezdovou vzdálenost představoval mnohem kratší. Začal proto se starostkou Neštěmic Yvetou Tomkovou jednat o návratu ústeckých policistů přímo do Krásného Března.

„Pro občana by to bylo daleko blíž, měl by jistotu a větší pocit bezpečí. Byli bychom v centru panelového sídliště, měli bychom možnost jednoduchého výkonu pěších hlídek i rychlejšího zákroku u zdejších případů,“ míní Danyluk.

Městská část Krásné Březno spadající pod Neštěmice je považovaná za ghetto, kde žijí tisíce sociálně slabých obyvatel. Mezi nejčastější případy kriminality tady patří potyčky, krádeže či rušení nočního klidu. Bezpečnost obyvatel je tak prioritou i pro starostku Yvetu Tomkovou, která v minulosti působila jako městská radní pro bezpečnost.

MOŽNÁ PŮJDOU DO MATIČNÍ

„Snažím se momentálně vytipovat objekt, který je v našem majetku a kde bychom do budoucna služebnu zřídili. Máme takových budov víc. V Krásném Březně by policie sídlit měla, protože to není zrovna jednoduchá lokalita,” říká Tomková.

V úvahu by mohla přicházet například i bývalá služebna městské policie v Matiční ulici, která je roky nevyužitá.

„Ve čtvrti, kde se policie často vyskytuje anebo tam i přímo sídlí, je trestná činnost mnohem menší,“ myslí si odborník na sociálně patologické jevy z ústecké univerzity Jiří Škoda.

Dům v Matiční ulici starý téměř 90 let patřící městu je ale v havarijním stavu. Chybí v něm vybavení včetně sociálního zařízení, vytápění, poničené jsou veškeré rozvody.

Konkrétní místa vhodná pro služebnu starostka ani ředitel policie zatím neprozradili. „Policejní služebna v Mojžíři je celá nově zrekonstruovaná, vloni jsme ji nechali zateplit, opravit střechu i vyměnit okna. Obdobně bychom tedy chtěli postupovat i u budovy v Krásném Březně. Vidím reálně, že v horizontu dvou let bychom mohli služebnu otevřít,“ nastínila Tomková.

Policisté před nedávnem získali zrenovované zázemí v Chlumci na Ústecku. „Díky výborné spolupráci město vyšlo vstříc našim požadavkům a došlo k rekonstrukci vnitřních prostor, zejména kanceláří a podlah,“ dodává vedoucí chlumeckého oddělení Josef Zitko.