Policie ČR se vrátila do Krásného Března. Nová služebna patří k nejmodernějším

Jiří Škoda editor

/FOTO/ Trvalo to 11 let, než se do Krásného Března v Ústí nad Labem vrátila policejní služebna. Opravy budovy bývalé školky vyšly na 30 milionů korun.

Policie ČR má v Krásném Březně nové obvodní oddělení | Foto: ÚMO Ústí nad Labem-Neštěmice