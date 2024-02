Vypalováním kradených kabelů a prodejem kradeného elektrického nářadí si chtěli vylepšit finanční situaci dva starší muži v Neštěmicích. Zcizené věci uschovali v nočních hodinách ve křoví. Už ráno se ovšem jeden z pachatelů ocitl v rukách policie.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Roman Dušek

Dva muži ve věku 46 let se kolem druhé hodiny ráno na návštěvě u kamaráda dohodli, že se spolu vydají na noční procházku. V jejich hledáčku byly hlavně kabely. „Měli v úmyslu najít pár kabelů, vypálit je a zpeněžit,“ řekla tisková mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová.

„Muže cestou zaujala díra v plotě areálu firmy. Hned je napadlo, že tam by určitě mohlo něco být. U vrat do dílny odštípli zámek a začali objekt prohledávat. Ovšem jejich zájem vzbudily nejenom kabely, ale i elektrické nářadí. To společně vynosili a uschovali v nejbližším křoví. Chtěli se pro něj v ranních hodinách a hlavně za světla vrátit,“ pokračovala Veronika Hyšplerová.

Z auta v Trmicích se linul marihuanový odér. Celníci zabavili půl kila drog

Jeden z pachatelů si vzal kabely a hned si je šel vypálit. Nečekal ovšem, že ho ještě toho rána vypátrají policisté.

„Ve chvíli, kdy neštěmičtí policisté přijali oznámení o vloupání a krádeži, šli po horké stopě. Překvapeného pachatele zadrželi a převezli do policejní cely,“ dodala policejní mluvčí.

Vzhledem k tomu, že z minulosti toho mají oba pachatelé více, tak jim v současné době hrozí trest odnětí svobody do výše tří let.

