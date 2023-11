Ve čtvrtek dopoledne cesta k hranici odsýpala. Na poslední čerpací stanici před hranicí parkovalo několik kamionů a dodávek. Policejní hlídka, kterou zde redakce Ústeckého deníku zastihla, se v popisu situace na dálnici D8 shodovala i s oslovenými řidiči, kteří podle svých slov cestují do Německa denně.

„Docela to ujde i za hranicemi na A17, s kolonou jsem se nesetkal. Německá policie akorát zastavuje náklaďáky a dodávky. Taky mě několikrát stopli. Zkontrolovali papíry, nakoukli a jel jsem dál. Do nákladového prostoru se dívají jen těm, kdo ho mají neprůhledný nebo uzavřený,“ popisoval řidič z povolání středního věku, který se představil jako Lumír. Jeho slova potvrdila i policejní hlídka v SUV.

Kolona kamionů na dálnici D8 před tunely do Německa.Zdroj: čtenář DeníkuNa kolonu si naopak stěžoval Ústečan Pavel. „Dneska to bylo v pohodě, ale včera ráno jsem uvázl ve štrúdlu na docela dlouho i v opačném směru před sjezdem do Chlumce. Vezl jsem dceru do školy a spěchal, takže mě to moc nepotěšilo. Na souvislou řadu kamionů do Německa jsem si tak nějak zvykl, ale v opačném směru bych to fakt nečekal. Nakonec se ukázalo, že za to mohl porouchaný kamion před sjezdem na Chlumec. Čili to s migranty nijak nesouviselo, řekl bych,“ líčil situaci.

Dopravní situace se naopak zhoršila na objízdných trasách. Zatímco například před čtrnácti dny byl v Petrovicích podle zdejší starostky Zuzany Hůlové na silnici klid, to nyní neplatí.

„Hrozné. Když to Němci u nich zavřou, tak se to všechno začne valit přes nás. Nebo když je nehoda. Stává se to v různou denní dobu, v různé dny v týdnu, i v noci nebo o víkendu. Už i obyvatelé obce si stěžovali, že se nevyspali,“ dodala.

Migranti se rozprchli

Poslední velký záchyt nelegálních migrantů si připsali ústečtí policisté ve středu 25. října. Ten den přijali z Mikulášovic oznámení, že po závadě na kole vyskákalo z dodávky několik desítek migrantů, kteří se ihned dali na útěk. Podle prvotních informací řidič dodávky z místa rovněž utekl.

„V tu chvíli jsme zmobilizovali veškeré dostupné policejní hlídky a zahájili pátrací akci. Jelikož jsme obdrželi informaci, že skupina více než tří desítek osob měla překročit státní hranici, vyrozuměli jsme i kolegy na německé straně,“ přiblížila policejní mluvčí Pavla Mašínová.

Pátrací akce v terénu se zúčastnily různé policejní složky včetně letecké služby s vrtulníkem. Policisté během pátrání zajistili tři uprchlíky ze Sýrie a také zadrželi řidiče dodávky a další tři podezřelé cizince, kteří měli dodávku doprovázet v osobním automobilu.

„Podle dosud zjištěných informací měli být migranti v dodávce převáženi v nelidských podmínkách, bez oken a sedadel, bez dostatečného přísunu vzduchu, bez přístupu k vodě a potravinám. Od německých kolegů jsme nakonec obdrželi informaci, že na jejich území vypátrali 39 Syřanů,“ pokračovala mluvčí Mašínová.

V současné době už kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyř zadržených cizinců a obvinili je z podílu na spáchání zločinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Státní zástupce podal návrh na vzetí do vazby. Soudce s návrhem souhlasil a obvinění skončili ve vazební věznici.

„V případě prokázání viny u soudu jim hrozí trest odnětí svobody až do výše osmi let,“ informovala Mašínová.

