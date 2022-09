Pohřešovaným je 63letý muž. "19. září krátce před devátou hodinou ráno odešel z domova s tím, že se jde projít do města a že se do oběda autobusem MHD č. 5 vrátí domů. Do současné doby se ovšem domů nevrátil a ani rodině o sobě nepodal žádnou zprávu," informovala o důvodu pátrání policejní mluvčí Veronika Hyšplerová v pátek kolem poledne.

Pokud má někdo informace, kde se pohřešovaný muž nachází nebo ho někde od 19. září viděl, měl by kontaktovat policii na tísňové lince 158 nebo nejbližší služebně.

Muž je vysoký asi 170 centimetrů. Má střední postavu, šedé vlasy a modré oči. Podle poznatků policie měl naposledy na sobě černou mikinu s šedým kožíškem uvnitř, modré rifle a černé botasky. Na hlavě měl černou kšiltovku značky Nike.