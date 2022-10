"Do dnešního dne se i přes provedené prověrky a šetření kriminalistům nepodařilo zemřelou ženu identifikovat a pátrání po její totožnosti stále pokračuje. Ve spolupráci s antropologem Kriminalistického ústavu byly sestaveny pravděpodobné portréty ženy," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková s tím, že policisté žádají každého, kdo by tuto ženu na indentikitu poznal, aby se obrátil na PČR KŘP Ústeckého kraje, Službu kriminální policie a vyšetřování, 1. oddělení obecné kriminality Děčín, tel. 974 432 213, 974 432 336 nebo na linku 158.

Policisté pátrají po totožnosti ženy, jejíž tělo našli v Labi v Těchlovicích

Podle dřívějších informací by se mělo jednat o ženu ve věku 18 - 25 let, 174 centimetry vysokou a vážící přibližně 75 kilogramů. Žena měla dlouhé hnědé vlasy stažené gumičkou do culíku a výrazný horní předkus. Na sobě měla šedou halenku s potiskem drobných květin bílé a modré barvy, svetr šedé barvy s rozšířenými rukávy od lokte k zápěstí a černé dlouhé legíny. Na nohou měla hnědé polokozačky na podpatku se zapínáním na zip, velikost 38.