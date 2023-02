Hlídku na dálnici D8 zaujal krátce před půlnocí automobil, který nejel podle předpisů. Neřadil se do správného pruhu, naopak neustále pokračoval v pruhu předjížděcím. Mířil od Prahy směrem na Ústí nad Labem. Policisté se ho rozhodli zastavit, což se bez komplikací podařilo u exitu na Roudnici nad Labem.

"Při kontrole vozidla a jeho posádky pojala hlídka podezření na nelegální migraci, neboť osobní doklady předložil pouze dvaačtyřicetiletý řidič, státní příslušník Marockého království s povolením pobytu v České republice. Další čtyři spolucestující neměli u sebe žádné doklady totožnosti," uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Záhy se ukázalo, že jde o Syřany ve věku 55, 34, 23 a 18 let. Podle informací policie měli cestovat přes Turecko směr Srbsko, přes Slovensko do České republiky a dále do Německa. "Posádka vozu tak putovala na služebnu cizinecké policie, kde s nimi příslušníci provedli základní úkony a vyslechli je za přítomnosti tlumočníků," doplnila mluvčí Kofrová s tím, že po ukončení správního řízení byli na základě readmisní dohody předáni na území Slovenské republiky.

Řidič si od litoměřických kriminalistů vyslechl obvinění ze zločinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Podle policie měl být členem organizované skupiny převaděčů a měl se snažit cizince za úplatu dostat do Německa. Soud mu může v případě prokázání viny uložit až osmiletý trest vězení.