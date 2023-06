Muselo to být děsivé. Během útoku byl svázán a mučen opakovaným bodáním. Nakonec Alanu Woodovi zločinec prořízl hrdlo. Brutální vražda se sice stala v anglické vesničce Lound už v roce 2009, ale tehdy v hrabství Lincolnshire žila poměrně silná česká komunita. Třeba tam v té době někdo z Ústecka pracoval či studoval a mohl by si něco k tomuto případu něco pamatovat. Anglickou policii nenechává brutální vražda spát, a proto nabízí odměnu 40 tisíc liber (zhruba milion korun) za informace vedoucí k odhalení vraha.

Anglickou policii nenechává brutální vražda spát, a proto nabízí odměnu 40 tisíc liber (asi milion korun) za informace vedoucí k odhalení vraha. | Foto: PČR

Co se tehdy stalo? Alan Wood vedl prostý život, pracoval v místním supermarketu a během letních měsíců provozoval chod malé zahrádkářské firmy. Byl velmi oblíbený a neměl žádné známé nepřátele. Poslední den, kdy lidé z okolí Alana Wooda zaregistrovali živého, byla středa 21. října 2009. Nalezen zavražděný byl ve svém domě v obci Lound šestnáct mil severně od Peterborouh v sobotu 24. října 2009. Podle místních vyšetřovatelů nic nenasvědčovalo tomu, že se někdo do domu vloupal násilím. Stejně tak se doposud nepodařilo zjistit, kolik osob se útoku proti Alanu Woodovi zúčastnilo. I přes rozsáhlé policejní vyšetřování není znám ani motiv vraždy. Co známé je, je úplný profil DNA muže, o kterém se kriminalisté domnívají, že patří podezřelému z vraždy.

Jednou z dalších možných indicií je odcizení a následné použití bankovních karet oběti. Právě tyto odcizené karty použil neznámý muž tři dny po útoku k výběru peněz v nedalekých městech Bourne a Stamford. Na snímcích z průmyslové kamery je podezřelý zachyceny a jeden ze svědků pomohl kriminalistům sestavit také jeho identikit.

V době vraždy žilo a pracovalo ve zmíněné oblasti mnoho lidí ze střední a východní Evropy a mohou mít nepostradatelné informace k případu. Proto anglická policie nabízí odměnu 40 tisíc liber za informace vedoucí k odhalení vraha.

Jak můžete pomoci? Víte nějaké informace o této vraždě? Poznáte muže na snímcích? Pokud ano, pracoval v Anglii v říjnu 2009? Pracovali jste v této době v Lincolnshire? Je to někdo, s kým jste přišli do kontaktu? Pokud máte jakékoliv informace vedoucí k odhalení uvedeného zločinu, kontaktujte policii na e-mailové adrese: socialnisite@pcr.cz

