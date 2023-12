FOTO: Ladovské Ústí! Sníh dal sbohem podzimu, rozzářil celé město

Své zkušenosti s podobnými pokusy mají rodiče 12letého Honzíka, kterého na Discordu kontaktoval neznámý člověk.

„Nejprve mu psal, že potřebuje důvěryhodného kamaráda, se kterým by mohl komunikovat přes soukromé zprávy. Potom po něm chtěl, aby mu poslal svoje mobilní číslo. Honza ale není úplně hloupý a už jednu nepříjemnou zkušenost na Discordu udělal. Stála nás kompletně celý účet s dvěma stovkami her na Steamu. Nemohli jsme se do něj přihlásit, udělal to někdo s ruskou IP adresou a e-mailem. Naštěstí se nám podařilo vyjednat s provozovatelem Steamu navrácení účtu. Možná to vypadá jako prkotina, ale byla by to škoda za desetitisíce kvůli jednomu kliknutí na odkaz, který vypadal jako herní video, poslané jeho kamarádem,“ líčil Honzíkův tatínek. „Tady ale někdo úplně cizí chtěl z kluka vymámit telefonní číslo. Naštěstí nám to kluk řekl,“ strachoval se.

Skupiny, do kterých jsou děti postupně přidávány a před nimiž policisté varují, mají názvy jako Přidej co nejvíc lidí, případně Přidej se, ať je nás tisíc a další. „Své členy vyzývají k tomu, aby přidávali co nejvíce svých přátel a kontaktů, a to údajně kvůli dosažení nějakého pomyslného rekordu. Ve skupinách pak dětem zasílají nevhodná videa s násilnou tematikou, vulgární komunikací a pornografií,“ popsala mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová.

„Další problém nastává v situaci, kdy se dítě rozhodne ze skupiny odejít. Existují případy, kdy mu vyhrožovali, pokud skupinu opustí. Nakonec dítě po odhlášení ze skupiny opětovně přidal někdo z přátel. Vše oznámili rodiče dětí, v jejichž mobilním telefonu byla tato videa nalezena,“ přiblížila.

Ředitelé škol varování předali rodičům, nepodceňují ani další prevenci. „Chodí k nám pravidelně kriminalisté, policie i strážníci, máme projekt, kde o tom hovoříme. V minulosti jsme určitý náběh na kyberšikanu řešili, ale většinou to bylo způsobeno nedůsledností některých rodičů, kteří si neuvědomili, jak lze některé materiály, třeba i školní, zneužít, například fotografie ze školních aktivit. Proto se také řeší zákaz mobilů na školách,“ poznamenal ředitel Martin Alinče ze ZŠ Elišky Krásnohorské.

Co se zmiňovaných případů týká, policie zároveň uklidnila, že to zatím není masivně rozšířený problém. „I přesto chceme upozornit na závažnost situace. Varujeme především samotné rodiče a školská zařízení, že je to nebezpečný jev, kde se mohou stát oběťmi žáci nejen základních, ale i středních škol,“ navázal na předchozí varování ústecké policejní mluvčí její kolega Kamil Marek s tím, že policisté momentálně vyhodnocují a analyzují veškeré dostupné informace.

„V souvislosti s tímto případem kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Vzhledem k počátečnímu stádiu prověřování a účasti nezletilých nebudeme poskytovat bližší informace,“ dodal.

Rodiče by měli svým potomkům zakázat zasílání osobních fotografií komukoli, nedovolit přidávání se k neznámým skupinám na Whatsappu a jiných aplikacích a omezit v nich úroveň soukromí na vysoký stupeň zabezpečení. Děti by rovněž měly vědět, že nemají zatajovat před rodiči, popřípadě učiteli, pokud jim někdo zašle nevhodný obsah. Takový obsah nemazat, ale předat informaci rodičům a učitelům, kteří jej předají policii.

Zdroj: Deník/Jan Pechánek