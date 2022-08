Po příjezdu hlídka vstoupila do panelového domu. Rozhodla se jít nahoru raději po schodišti. "Policisté již z minulosti věděli, o koho se jedná. Dotyčný muž bydlel v sedmém patře. Ve chvíli, kdy přišli do mezipatra 6. a 7. patra, spařili muže, jak stojí na balkonové římse a drží se rukama zábradlí. Když muž hlídku spatřil, tak křičel, že už na všechno kašle," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Policisté začali s mužem v poklidu hovořit a přesvědčovat ho, aby přelezl zpět. Následně jeden z nich zaklepal na dveře bytu, kde společně bydleli s manželkou a z místa zavolal další složky a policejního vyjednavače. "Když manželka svého muže spatřila, začala na něj křičet, ať toho nechá. V tom okamžiku se muž pustil jednou rukou, sedl si na parapet a začal se naklánět. Policisté neváhali ani sekundu. Ve chvíli, kdy se muž pokusil odrazit, přiskočili k zábradlí a uchopili ho za předloktí. Muž se začal kroutit a z úchopu se chtěl vyškubnout. Jeden z policistů pohotově vyndal pouta a mužovu ruku připoutal k zábradlí. V tu samou chvíli se muž odrazil a visel přes římsu," popsala drama Hyšplerová.

Silnější z policistů visícího muže, vážícího přes 110 kilogramů, s vypětím všech sil stále držel za ruku a snažil se jej vytáhnout. Druhý z policistů použil i druhá pouta od kolegy. Následně partnerku muže, která všemu přihlížela, požádali o popruhy na psa, kterými si pomohli rovněž muže zajistit.

Žena po celou dobu prosila svého muže, aby policistům pomohl a snažil se nahoru vyškrábat zpět na římsu. Vyčerpaným mužům zákona v pravou chvíli přispěchala na pomoc další hlídka střekovských kolegů. Ta ho pomohla přetáhnout zpět na balkon. "Muž byl následně předán do péče záchranářů a převezen do nemocnice. Druhý den, když jej policisté jeli vyslechnout, tak jim děkoval za záchranu života s tím, že to bylo pominutí smyslů, podpořené alkoholem," uzavřela policejní mluvčí.