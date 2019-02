Odejdeme ze Střekova. Tak pohrozil okresní policejní ředitel Vladimír Danyluk na středečním setkání se starosty Ústecka. Budova obvodního oddělení policie v Truhlářově ulici na Kamenném Vrchu je totiž v havarijním stavu a panují zde otřesné pracovní podmínky.

Neúspěšná vyjednávání o rekonstrukci se střekovskou radnicí, která policistům prostory pronajímá, začala už v roce 2013. Vedení Ústí slibuje nápravu. Hovoří o projektu i vyhlášení veřejné zakázky.

„Je to nedůstojné. Zažil jsem pět let marných slibů. Pokud nebude náprava tohoto stavu do 30. června alespoň z 80 procent jistá, Střekov opustíme,“ prohlásil policejní ředitel Danyluk. Na schůzce mluvil o toaletách, o které se dělí policisté s příchozími, nutnosti sušit prádlo v kanceláři obsazené šesti lidmi a dalších potížích.

Na problém písemně upozornil loni v květnu i krajský policejní ředitel Jaromír Kníže v dopise zaslaném na ústecký magistrát. I on varoval před možným odchodem svých podřízených z městského obvodu. Stěžoval si i na několikeré zrušení schůzek s minulým vedením Střekova. „K jednání, jehož hlavním účelem z naší strany mělo být snížení finančních nákladů potřebných na rekonstrukci objektu, nedošlo,“ uvedl v dopise.

Současný ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011) slíbil rychlé řešení. „Obvod nechal připravit projekt pro zušlechtění této policejní služebny, která je skutečně v tristním stavu. Máme nějaký rozpočet a v současné době hledáme zhotovitele stavby,“ řekl Nedvědický po setkání.

Dle jeho slov činí rozpočet na opravu přibližně 3,8 milionu korun. „Chceme ale domluvit snížení ceny, jelikož projekt obsahuje věci, jež zřejmě nebudou potřeba. Například klimatizaci na šatnách,“ zmínil primátor.

V minulém volebním období padaly částky v rozmezí 1,5 až 4,9 milionu korun. Radnice na Střekově na to neměla, proto tehdy navrhla, aby krajské ředitelství policie zažádalo o příspěvek na ministerstvu vnitra. Zákon ale policii neumožňuje investovat do cizího majetku. Městští radní tedy navrhli, aby obvod kvůli jednodušší administrativě při financování souhlasil s převodem nemovitosti do vybraného majetku města. Což obvod odmítal. „Peníze máme připravené, žádali jsme o dotaci město. Stavební povolení platí. Opravě nic nebrání,“ upřesnil současný starosta Střekova Petr Vinš (ZLS).

Na 20tisícové Severní Terase policie služebnu zrušila před lety a ohlašovnu na radnici obsluhuje v úředních hodinách jeden policista.

Neštěmický obvod pro policii nechal zrekonstruovat služebnu v Mojžíři. Chce ji také navrátit z Předmostí do Krásného Března, a proto letos uvolní peníze na vypracování potřebné projektové dokumentace.