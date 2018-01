Policie zasahovala u střekovského krematoria, nájemce je připravený spustit pec

Ústí nad Labem - Ústečtí policisté zasahovali v pondělí u krematoria na Střekově v Ústí. Jedinou provozuschopnou kremační pec, kterou dle kupní smlouvy vlastní společnost Memory in Memory, rozbalil současný nájemce krematoria Jiří Šauer.

Od začátku roku byla zapečetěná ve fólii. „Pec byla zaplombovaná a označená cedulkami, jako každé ráno jsem i dnes šel přes okna zkontrolovat, zda je všechno v pořádku. Pak se na dvoře objevilo auto magistrátu a nového nájemce pana Šauera a viděl jsem, že pec je rozbalená, proto jsem zavolal polici, aby chránila můj majetek,“ uvedl jednatel společnosti Memory in Memory Antonín Cícha.

Jak ovšem uvedl Jiří Šauer, pec je podle předávacího protokolu připravena k užívání. „Mám ji svěřenou do užívání a nemusím čekat vůbec na nic. Ověřil jsem si to u erudované právní kanceláře v Praze, která mě zastupovala i v koncesním řízení, když pan Cícha dělal obstrukce,“ řekl Šauer s tím, že má pochybnosti o tom, že pec Cíchovi vůbec patří.

„Nemám o tom žádný relevantní důkaz. Postupuji podle instrukcí magistrátu na základě předávacího protokolu. Pokud má pan Cícha pocit, že pec patří jemu, tak ať se obrátí na soud. Budu rád, když to policie zadokumentuje a nafotí si to. My si necháme udělat posouzení od odborníka, protože předchozí pec nechal pan Cícha v žalostném stavu a vykradenou. To ale budou řešit orgány činné v trestním řízení,“ dodal Šauer.

V krematoriu na Střekově se nebožtíci nespalují od začátku roku. Převáží se ke zpopelnění do jiných měst. Dvě ze tří pecí jsou totiž mimo provoz, třetí, o kterou se vede v současnosti spor, zůstává vypnutá.

„Případem se zabývají střekovští policisté,“ doplnila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.