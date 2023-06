Zásah minimálně čtyř policejních jednotek si vyžádal incident v ulici Národního odboje na ústeckém Střekově.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lada Součková

Událost z noci na sobotu 17. června komentovala policejní mluvčí Eliška Kubíčková: „Ústečtí policisté se zabývají případem, kdy čtvrt hodiny po půlnoci došlo ke konfliktu mezi dvěma muži. Případ je v šetření, více informací nemůžeme sdělovat,“ uvedla.

Zásah vyvolal pozornost místních lidí a spekulace, co se tady mohlo stát. „No tam snad bylo minimálně sedm aut, policie a strážníci. Přesně jsem to nepočítala, ale prý tam někdo někoho zmlátil kovovou trubkou,“ uvedla mladá Ústečanka, která šla zrovna kolem. „Přesně vám to asi teď nikdo neřekne, ale záchranku jsem tam neviděla, jen policii,“ dodala.

Shodou okolností vyjížděli k fyzickému napadení na Střekov už podruhé během této noci. Podle mluvčí Kubíčkové se tu dva lidé poprali už kolem půl jedenácté před hospodou na Střekovském nábřeží. Tedy asi sto padesát metrů od místa půlnočního incidentu u krajského soudu.