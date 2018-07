Policisté plánují preventivní akci zaměřenou na alkohol

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 15 000 Kč

Prodavači v prodejnách Prodejce - skladník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: náměstí Prokopa Velikého 6/12, Předlice, Ústí nad Labem., Výhody:, - Práce v rostoucím a stabilním kolektivu, - Různorodá práce s možností kariérního růstu, - Zázemí silné rodinné firmy s působností na trhu od roku 1991, Náplň práce, - Zodpovědnost za sklad, - Komunikace se zákazníkem a obchodními zástupci, - Prodej skladového materiálu, - Rozvoz materiálu dodávkou do 3,5t, - Obsluha VZV, - Obsluha informačního systému, Požadujeme, - Minimálně výuční list, ideálně středoškolské vzdělání, - ŘP sk. B se zkušenostmi, - Příjemné vystupování a prodejní dovednosti, - Zkušenost s obsluhou VZV vítána, - Zkušenost z obchodu vítána, - Zkušenost se stavebními dřevomateriály vítána, Co nabízíme, - Přátelské prostředí a stabilní tým, - Možnost rozvoje vlastních projektů a nápadů, - Mzda po zapracování až 30 000,- Kč + bonusy, - Nástup možný hned, kontakt: životopis na e-mail:dominika.vlkova@jacer.cz. Pracoviště: Jacer - cz, a.s. - předlice, náměstí Prokopa Velikého, č.p. 16, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Lucie Hortová, .