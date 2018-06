Policisté se o víkendu zaměřili na motorkáře. Dvěma napařili pokutu

Pracovníci heren (kromě krupiérů) Obsluha herny. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Hrbovická č.p. 348/8, Předlice, Ústí nad Labem., Požadujeme: vyučení, spolehlivost a ochottu, bezúhonnost, ŘP skup. B výhodou., Nabízíme: mzdu 13 000 - 15 000,- Kč., vhodné i pro OZP., Kontakt: od 08:00 do 20:00 hod. telefonicky si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Jiří becker - herna, Hrbovická, č.p. 348, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Jiří Becker, +420 777 666 623.

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) Kuchař/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13400 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: čínská restaurace Shanghai, Velká Hradební č.p. 26/78, Ústí nad Labem., Náplň práce: příprava pokrmů dle tradičních čínských receptur., Požadujeme: vyučení v oboru, znalost čínské kuchyně podmínkou, spolehlivost, ochotu učit se nové postupy a racepty, zdravotní způsobilost, znalost čínštiny výhodou., Nabízíme: mzdu 13 400 - 15 000,- Kč., zvýhodněné stravování., Zájemci se mohou hlásit osobně na adrese restaurace Shanghai, Velká Hradební č.p. 26/78, Ústí nad Labem od 10:00 do 18:00 hod.. Pracoviště: Xiao mei wang - čínská restaurace, Velká Hradební, č.p. 26, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Xiao Mei Wang, +420 776 222 259.

Pomocníci v kuchyni Pomocná síla do kuchyně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: Restaurace Pod Císařem, Ostrov 10, Tisá., Požadujeme: základní vzdělání., Nabízíme: mzdu 15 000 - 18 000,- Kč, možnost ubytování. V případě, že nemá uchazečka/uchazeč vlastní automobil a nechce využít možnost ubytování, musí jet autobusem do Tisé a z Tisé jít přibližně 1 km přes les. , Kontakt: telefonicky od 10:00 do 14:00 hod si sjednat osobní schůzku.. Pracoviště: Josef nežerka - restaurace pod císařem, Ostrov, č.p. 10, 403 36 Tisá. Informace: Josef Nežerka, +420 475 222 013.