Ostatní města a obce na Ústecku ovšem tak rozsáhlým sborem strážníků nedisponují, případně ho nemají vůbec, ač o zavedení obecní policie uvažují. Limitujícím faktorem jsou peníze, kterých není nikdy dost, podobně jako mužů zákona.

Jak vysvětlil ústecký policejní ředitel Vladimír Danyluk, moci se obrátit na strážníky z Ústecka považuje policie za velkou výhodu. „Pro nás to není žádné béčko, ale parťák. Asistenci si vyžádáme v průměru u osmi případů z deseti od zajištění pořádku po prohlídky,“ uvedl na setkání se starosty Ústecka.

Obdobně policejní ředitel Danyluk upozornil na užitečnost rozsáhlého kamerového systému a jako příklad uvedl pokus o znásilnění v Bělehradské ulici. Zde kamera zachytila agresora a záznam z ní posloužil jako podklad při vyšetřování.

„V jiných městech a obcích nám kolegové tak dobrou spolupráci závidějí. Někde dokonce panují mezi oběma policejními sbory napjaté vztahy,“ poznamenal Danyluk.

Na letošek má k dispozici ústecká městská policie přes 96 milionů korun. Víc než polovina ale padne na platy pro zhruba 155 zaměstnanců.

„Kromě hlídkové služby mohou naši strážníci slaňovat k lidem v ohrožení života, poradí si s násilníky, ovládají motorové pily při polomech, hlídkují na vodě při povodních i na Miladě,“ řekl zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

Kynologická služba

Ke „zlatým hřebům“ patří například kynologická služba, která hlídá třeba zahrádkářské kolonie na periferiích, na rizikových sportovních utkáních a boduje i při celorepublikových oborových soutěžích. Mimo to se strážníci věnují i dopravní výchově ve školkách a na prvních stupních základních škol nebo vyučují právní povědomí v sociálně vyloučených oblastech.

O tak vysokém rozpočtu nebo kmenovém stavu zaměstnanců si jinde na Ústecku ovšem může obecní policie nechat jen zdát. Na druhou stranu ho ale na rozdíl od krajské metropole tolik nepotřebuje. Například město Trmice zaměstnává jedenáct strážníků s deseti kamerami na zhruba 3,3 tisíce obyvatel. Vykonávají hlídkovou činnost pochůzkou, věnují se prevenci, spolupracují s policií, podobně jako v Ústí.

Letošní rozpočet činí přes 9 milionů korun, z toho na platech Trmice vyplatí skoro 6 milionů. „Slouží na dvě směny po dvou, přičemž jeden má funkci velitele,“ informoval tajemník trmické radnice Jiří Švarc.

Chabařovice disponují pěti strážníky na 2,5 tisíce lidí. Přijdou je na 3 miliony korun ročně. „Věnují se kontrole nákladních aut, spolupracují s policií na udržování veřejného pořádku a při zásazích, věnují se prevenci ve školách. Chtěli bychom jejich řady rozšířit, ale nemáme na to peníze,“ postěžoval si místní starosta Josef Kusebauch.

Chlumec městskou policii podle svého starosty Romana Zettlitzera zrušil před čtyřmi lety. „Měli jsme jich pět, což byla jedna hlídka. To pro nás nemělo význam. Využíváme místní oddělení Policie ČR,“ řekl.

Ve Velkém Březně zavedení obecní policie zastupitelé také zvažovali, ale doposud se nerozhodli. „Když je strážník v obci a na obchůzce, je to nejlepší prevence. Jenže s tím nemáme zkušenosti, něco by to stálo, takže s tím vším musíme počítat. Prozatím spolupracujeme se státní policií,“ dodal zdejší starosta Karel Jungbauer.