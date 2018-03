Policisté zkontrolovali přes 700 řidičů a zjistili téměř 400 přestupků

Pojišťovací poradci specialisté Obchodník/ce. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Místo výkonu práce: Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem., Náplň práce: servis klientských požadavků, prodej produktů, správa klientského kmene. , Požadavky: komunikativnost, tah na branku, profesionalita, uživatelsky zvládat práci na PC, schopnost prioritizovat, emoční vyrovnanost., Nabízíme: 1 týden dovolené navíc, 3x sick day, stravenky, až 4tis Kč/měs příspěvek na fin.produkty, podpora až 465 tis Kč po dobu prvních dvou let., Zájemci mohou zasílat své životopisy na uvedený e-mail.. Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance group - 02, Masarykova, č.p. 3488, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Emil Zeiler, +420 475 316 840.

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: Žukovova č.p. 49/30, Střekov, Ústí nad Labem., Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B, řidičské oprávnění na VZV, převoz vyrobeného materiálu na paletách z výroby do skladu, naskladňování prázdných obalů - sudy, kontejnery, palety apod. , převoz surovin na paletách ze skladu do výroby, nakládka a vykládka vozidel, praxe výhodou., Nabízíme: mzdu od 18 000 - 20 000,- Kč., jedná se o 2 VPM 1x s nástupem od 01.04.2018 a 1x s nástupem 01.05.2018, možnost osobního i odborného růstu, týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění a stravování, stravovací kupony Le Cheque Déjeuner za odpracované noční a víkendové směny, možnost zaměstnaneckého mobilního tarifu., Kontakt: telefonicky si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Oleochem, a.s. - pracoviště úl, Žukovova, č.p. 49, 400 03 Ústí nad Labem 3. Informace: Hana Adamcová, +420 731 452 084.