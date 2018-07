Politický kočkopes: Tomáš Vandas a spol. slibují, že pořádně vyčistí Ústí

Ústí nad Labem - V hnutí Čisté Ústí spojili síly národovec, fotbalista a vozíčkářka. Voliče lákají na MHD a parkování zdarma.

Shromáždění na Mírovém náměstí, Tomáš Vandas.Foto: DENÍK/Janni Vorlíček

Co na jedny působí jako politická bizarnost, může být pro jiné velmi přitažlivé. Například hnutí Čisté Ústí, v němž spojili síly ti, od nichž by to čekal málokdo.

Tvářemi hnutí pro podzimní komunální volby jsou handicapovaná modelka Jana Brambaški a bývalý mládežnický fotbalový reprezentant ČR Emil Rilke. Trio doplňuje předseda DSSS Tomáš Vandas, který je zároveň lídrem a kandidátem na primátora Ústí.

Čisté Ústí prý oslovilo Tomáše Vandase samo. Jelikož prý našel programové shody a DSSS nechtěla stavět samostatnou kandidátku, souhlasil. „Hnutí prosazuje pořádek a bezpečnost v ulicích, boj s korupcí, tvrdší postup proti nepřizpůsobivým,“ řekl Vandas, který v Ústí žije dva roky a jehož si mnozí lidé spojují se silně nacionální rétorikou.

„Ano, DSSS jsou národovci. Ale myslím, že to, co jsme před lety říkali jen my, dnes vyslovují i zavedené strany a komunální politici. Kopírují naše programové body, ať migrační nebo sociální politiky,“ zmínil.

Poněkud prozaičtěji to vidí politolog a pedagog z ústecké univerzity Daniel Kroupa. Voličskou základnu stran považovaných za extremistické v 90. letech minulého a prvním desetiletí našeho století podle něj v posledních volbách vyluxovaly strany jako SPD a komunisté. „Proto hledají, jak se na politické scéně etablovat. Prvním krokem je kandidovat a uspět v komunálních volbách,“ shrnul Kroupa.

Volebními taháky hnutí mají být prosazení zákona o domovském právu, bezplatné parkování na 90 minut nebo jízdné v MHD pro děti, mládež a seniory zdarma.

Ohledně nápadu Čistého Ústí na zavedení jízdného v MHD zdarma pro určité skupiny je dosavadní ředitel dopravního podniku Libor Turek (ODS) dost skeptický. „Musíme si uvědomit, že v Ústí se oproti jiným městům pohybujeme v úplně jiných číslech. Jízdné zdarma by nás stálo možná desítky, ale třeba i stovky milionů. Někdo by to musel zaplatit. Považuji to za populistické gesto před volbami,“ reagoval Turek.

O zastupitelské křeslo se za hnutí uchází kromě Vandase, bývalého prvoligového fotbalisty Emila Rilkeho či předsedkyně Jany Brambaški také další funkcionář Čistého Ústí Zdeněk Rybář. Ten s Turkem nesouhlasí a myslí si, že jízdné zdarma by městský rozpočet nestálo více než 70 milionů korun.

„Chceme kopírovat přístup měst, kde už MHD zdarma funguje. V Ústí je mnoho vyloučených lokalit, největší problém je u dětí a mládeže. Dostat se z jednoho místa na druhé, aniž by porušily přepravní řád, je problém. Jde tedy hlavně o sociální smír,“ poznamenal Zdeněk Rybář.