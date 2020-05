Přes promili za volantem naměřili policisté žatecké starostce a senátorce za Lounsko a Rakovnicko Zdeňce Hamousové (nestraník za ANO). Pro politologa z ústecké univerzity Lukáše Novotného je to mimořádná zpráva.

Zdroj: Archiv Lukáše NovotnéhoDobré ale podle něj je, že se politička nevytáčela a sama požádala o zproštění politické imunity, které ji vydalo trestnímu stíhání. „Otázkou je, jak si sama po této kauze vyhodnotí své šance na úspěch v nadcházejících senátních volbách,“ říká Novotný, podle něhož popíjení k politice patří a česká společnost to většinou toleruje. Případ Hamousové tolik vyčnívá proto, že jde o političku-ženu, kterých je v Čechách daleko méně než mužů.

Jak hodnotíte způsob, jakým se Hamousová ke své kauze postavila?

Pozitivně, bylo to pro mě silné gesto. I když nevím, co ji k tomu přesně vedlo, ve středu v Senátu na mě působila upřímně, měla blízko k slzám. Zkrátka přistoupila k tomu se sebereflexí i s odpovědností. Nemůžu si vybavit tuzemského politika, který se k tak velkému průšvihu dokázal postavit takhle čelem. Česká společnost je k alkoholu poměrně tolerantní, na Západě provázejí podobné excesy daleko větší odsudky.

Mohly podle vás Zdeňku Hamousovou k její reakci dohnat nějaké postranní úmysly?

Na podzim má obhajovat senátorský post. I z toho důvodu by jakékoli mlžení skutečně nebylo na místě. Přiznání a to, že se nechce krýt politickou imunitou, pro ni navíc může znamenat polehčující okolnost v trestním řízení. Otázkou je, jak si sama po této kauze vyhodnotí své šance na úspěch v nadcházejících volbách. I jak se k tomu postaví strana. Na druhou stranu tím, že Hamousová teď plní titulky médií, má reklamu, i když negativní. A jak je známo, ta je lepší než žádná reklama. S odstupem můžou lidé vnímat její férový přístup jako velmi pozitivní věc.

Myslíte si, že by reagovala stejně, pokud by byla pouze starostkou, a ne senátorkou?

O tom nechci příliš spekulovat, ale možné to je. Na lokální úrovni do podobných kauz „šťourají“ většinou jenom regionální média. Ale u politiků, kteří vstoupí do Sněmovny nebo Senátu, takový problém rezonuje daleko víc. Jsou víc vidět i slyšet a větší mediální tlak je také nutí k reflexi.

Lze z dosavadních reakcí politiků přistižených s alkoholem v krvi za volantem rozlišit mužský a ženský přístup?

To nejde srovnávat. Alkohol u žen sehrává obecně podstatně menší roli než u mužů. Dřívější ministr zahraničních věcí Jan Kavan sedl v roce 1998 za volant zjevně opilý, dokonce naboural dvě auta, a čelem se k tomu rozhodně nepostavil. Odmítl dechovou zkoušku, mlžil, a když jel z místa nehody, stihl nabourat ještě třetí auto. Hamousová to udělala úplně jinak, i když žádnou škodu nezpůsobila, pokud vím. Ale žena-politička přistižená s alkoholem v krvi za volantem je skutečně mimořádný, ojedinělý případ. Možná i proto, že v politice jich je daleko méně než mužů.

Které postavy politického světa jsou s alkoholem spojeny?

Mezi současnými českými politiky je známá obliba pití u Zemana nebo Kalouska. I Gottwald často přebral. Naopak třeba Masaryk byl abstinent a Beneš byl ke skleničce také velmi opatrný. Obrovské problémy s alkoholem měly i známé postavy světové politiky jako Winston Churchill nebo Aleksander Kwaśniewski.

Jak hodně alkohol patří k politice jako profesi?

Do značné míry. Politici mají řadu jednání spojených s takovým „slušnostním“ pitím alkoholu. Navštívíte tři recepce a máte hned v krvi několik promile. U alkoholu se také řeší řada politických problémů, řada z nich se dokonce i díky němu dokáže zahladit.

Jsou ještě nějaké další profese, se kterými je popíjení při práci spojeno?

Alkoholu častěji holdují novináři, lékaři nebo číšníci. Obecně lidé, kteří mají volnější pracovní dobu a zažívají při ní stresové chvíle. Nahrává jim i to, že nebývají tak důsledně kontrolováni nadřízenými jako v běžnějších typech zaměstnání.

Stovky dopravních nehod měsíčně



V dubnu 2020 došlo v Ústeckém kraji k 804 dopravním nehodám, z toho ve 27 případech je měli spáchat lidé pod vlivem alkoholu, ve dvou případech lidé pod vlivem drog.



Od ledna do dubna 2020 pak došlo na silnicích v regionu celkem k 3129 dopravním nehodám, alkohol mohl stát za 87 z nich. Je to bilance o 15 procent menší než loni ve stejnou dobu. Za to možná ale „mohla“ i epidemie koronaviru a nouzový stav, kvůli kterým řada lidí zůstávala doma.



Policejní statistiky neříkají, kdo z proviněných řidičů byl muž a kdo žena. Jak ale upozorňuje spolupracovník redakce František Roček, podíl něžného pohlaví na trestné činnosti vyplývající z dlouhodobých statistik je pouze pětinový. „K chycení řidičů pod vlivem dochází většinou mezi 18. a 22. hodinou a někdy i tehdy, když jedou domů z práce. Nejvíce přitom riskují ti, kdo jedou jenom příslovečných pár metrů. Ti, kdo říkají, že to přece mají za rohem, že ten kousek už dojedou,“ dodal Roček.