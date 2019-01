Ústí nad Labem - Agentury míní a voliči mění. Proto výsledky prezidentských voleb v prvním kole připravily mnoho překvapení. O komentování výsledků jsme požádali politology Zdeňka Zbořila, v té době v Rakousku, a Daniela Kroupu z Ústí nad Labem.

Že zvítězil v prvním kole Miloš Zeman, nepřekvapilo, ale překvapením je, že Karel Schwarzenberg skončil na druhém místě před Fischerem (stejný výsledek zaznamenal i v okresu Ústí nad Labem). Naprostým překvapením byl absolutní debakl Přemysla Sobotky. Ten na Ústecku nedokázal porazit ani Janu Bobošíkovou, která jinak celkově skončila za ním.

Daniel Kroupa konstatoval, že Zeman byl nejlépe připravený. Má kromě Schwarzenberga ze všech kandidátů nejvíce zkušeností. Zeman je znám jako mistr bonmotů, ale podle Kroupy v tomto umění je Schwarzenberg stejně dobrý a také je umí dobře využít.

Zbořil dodal, že ačkoliv se Zeman rozešel ve zlém s šéfy ČSSD, podpořili ho sociální demokraté a komunisté a řada nespokojených, dosud středových voličů.

Kroupa upozornil, že první kolo voleb prohrály především agenturní průzkumy veřejného mínění preferující Jana Fischera. Schwarzenberg je sice v TOP 09, ale byl by osobností i bez ní a bez účasti ve vládě. Je osobností, která převyšuje jeho stranické angažmá. Proto druhé kolo bude soubojem osobností.

Zbořil upozornil na pohled na Schwarzenberga jako hodného pohádkového dědečka pro mladé. Zmínil i pohled pravicového podnikatelského typu, který považuje Schwarzenberga jako určitého historického držitele majetku.

Jiří Dienstbier skončil až čtvrtý, ačkoliv představoval mladého a v české politice nezatíženého kandidáta. Kroupa se nedomnívá, že Dienstbier ve volbách propadl. „Skončil na silném čtvrtém místě, ale proti Zemanovi neměl šanci," zdůraznil Kroupa. Dodal, že v české politice je Dienstbier velmi krátce, lidé ho neznají.

Kroupa upozornil, že ČSSD není v lehké situaci, protože pokud by byl Zeman na Hradě, šlapal by jim na paty, dostanou li se k moci.

Očekávaný byl výsledek potetovaného kandidáta Vladimíra Franze. Nepřekvapilo, že získal téměř 7 procent hlasů v ČR a téměř 8 procent v Ústeckém kraji. Jsou to hlasy naštvaných a těch, kteří jinak dávají hlasy stranám typu DSSS a hlasy recesistů?

„Příznivci DSSS volili asi spíše Bobošíkovou. Většina hlasů patří jistě studentům, kteří to brali jako happening. Franz není osobností disponovanou pro velkou politiku. Není v politice příliš orientován. To zvýhodnilo také při rozhodování mladých voličů kandidáta Schwarzenberga," zdůraznil Daniel Kroupa.

Zdeněk Zbořil s Kroupou souhlasí, že Franze volili lidé hodně naštvaní, a ti, které bavila již jenom představa, že by byl na Hradě „ten potetovaný".

Libereckého kandidáta Přemysla Sobotku z ODS nezvolili ani jeho Liberečáci. Naprosto propadl, měl daleko méně hlasů než Franz, v Ústeckém kraji skončil na posledním místě, v ČR na předposledním. Co to signalizuje?

Oba politologové svorně uvedli, že to je krach ODS. „Je to důkaz neschopnosti ODS překročit hranice stranického rybníku. Sobotka patří k těm, jejichž osobnost je tvořena jenom funkcí," zdůraznil Kroupa. Zbořil také nad ODS zlomil pomyslnou hůl: „ODS dělá vše pro to, aby skončila v nicotě. Nominovali ho, a nakonec ho nepodpořili."

Ústecký politolog je zklamán malou účastí Ústečanů ve volbách. Sice jich přišlo přes 50 %, ale podle Kroupy v okamžiku, kdy jde o historicky první volbu prezidenta přímo občany, to je zklamání.

Jak dopadne souboj obou kandidátů v druhém kole voleb? Podle Zbořila to bude jednoznačně politické rozhodování mezi levicovým Zemanem a pravicovým ministrem současné vlády Schwarzenbergem. Kroupa osobně zná dlouhou dobu oba kandidáty. Je si jistý tím, že to bude souboj osobností.