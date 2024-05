Začnu od nejaktuálnější záležitosti, kterou je situace ohledně opravy mostu. Jde o dost kritizovanou záležitost. Jaký je nyní stav rekonstrukce?

Mrzí mě, že se polovina obce rozhádala kvůli něčemu, na co vlastně nemáme vliv. Jsou tam až zbytečné nevraživosti. Přitom jde o majetek kraje, také silnice je krajskou komunikací. Poslední informace je taková, že by nemělo dojít k prodloužení termínu.

Starostka Velkého Března Zuzana Mendlová.Zdroj: Deník/Jan Pechánek

To se ale stát může, koneckonců by nešlo o výjimečný krok, nebo to vidíte jinak?

Nedovedu si představit, že by se stavba prodloužila třeba až do jara. Že rekonstrukce nakonec začne, jsme se dozvěděli v podstatě pár dnů před jejím zahájením.

Před chvílí jsem místo navštívil a nebyla tam ani noha. Tušíte proč?

Komunikujeme se stavbyvedoucím, komunikujeme s příslušnými organizacemi, ale tohle já ovlivnit nemohu. Obec s tím zkrátka nemá nic společného. Je to podobné jako když soused začne renovovat dům. Jestli mu to bude trvat rok, nebo dva, je čistě jeho věc, pokud na to má razítka.

Místní hodně trápí objízdné trasy. Byly zvolené správně?

Most leží tam, kde leží. Oficiální objízdná trasa vede přes kopce, nakonec využíváme ještě cestu nepříliš zpevněnou, štěrkovou, která měla být původně zavřená. Aby se stavu alespoň trochu odlehčilo, otevřela se. Na rovinu říkám, že je to špatné řešení, ale je to nejméně špatné řešení ze všech možných, lidé by to museli objíždět celé.

Přemostění možné nebylo, že?

Z technického hlediska možné skutečně nebylo, a pokud ano, tak by celková rekonstrukce byla daleko dražší a protáhla by se i časově.

Pojďme dál. Obec odkoupila budovu na náměstí, jde o poměrně velký objekt. Byly tahanice, zda do nákupu jít?

Vůbec ne, jen dva lidé z celého zastupitelstva byli proti, drtivá většina byla pro. Obec objekt koupila za osmadvacet milionů korun z úspor. Domluvili jsme se s majitelem, že to zaplatíme natřikrát bez navýšení. Letos tedy dvanáct milionů a v dalších dvou splátkách po osmi milionech. Rozpočet obce na jeden rok je zhruba šedesát milionů korun.

Co se s areálem bude dít?

Jde o obrovskou plochu, která zabírá dvě třetiny náměstí. Přesuneme tam obecní úřad včetně pošty, v prostorech bude další zázemí obce, kavárna, knihovna, komunitní centrum a ordinace pro lékaře. Takový plán posune obec hodně dopředu, přirozené centrum totiž ve Velkém Březně chybí. Nemáme zatím úplně prostory, kde by se mohla scházet veřejnost, třeba klub seniorů nebo šachisté. Ne vše může být vždy ve škole.

Zmínila jste ordinaci. Právě na chybějící zdravotnickou péči si lidé hodně stěžují, prý musí až do Ústí, změní se to?

Paní doktorka zde skončila před rokem, otevřela si ordinaci jinde a provozovateli se nepodařilo sehnat nového lékaře. Lidé tedy skutečně nyní musí jezdit do Ústí. Pokud tu ale budou čisté a bílé prostory právě v budově, kterou obec zakoupila, lékař tu chybět nebude.

Kdy budova začne sloužit lidem?

To je vždy velká neznámá. Máme architektonickou studii, nyní nás čeká studie energetická. Dalším krokem bude projektová dokumentace a stavební povolení, následně shánění dotací na projekty. Budeme rádi, když vše bude do šesti let.

Jaký je stěžejní problém obce?

Z dlouhodobého hlediska zastaralý bytový fond. Máme 168 obecních bytů, se kterými souvisí historicky hodně nízké nájemné, to se poprvé zvedalo v roce 2019. Bohužel do některých bytů obec neinvestovala, nebo opravy probíhaly nekvalitně a řada věcí se musí rekonstruovat znovu. Je to takový začarovaný kruh, protože díky nízkému nájmu nemáte peníze na opravy a nejste schopni to tak držet v nějakém rozumném režimu.

Prozradíte nám konkrétní čísla?

Je to hodně roztříštěné, nájem je někde osmdesát korun za metr čtvereční, ale také za dvacet. Pokud si na sebe byty nevydělají, budeme uvažovat o prodeji některých z nich. Drtivou většinu si ale ponecháme.

V čem je naopak Velké Březno napřed oproti jiným obcím?

Ono to úplně takhle srovnat nejde, každá obec má svá specifika a problémy. Velké Březno má skvělou polohu, okolí, pomáhá mu cyklostezka, široká škála sportovního vyžití, pískovna ve Valtířově, relaxační areál, zvelebuje se marina. Celkově je tu krásná příroda. Já sama tu žiji odmala.

Pivovar, zámek, fotbal, ale napadne mě třeba i tradiční přívoz přes Labe. Přežije do budoucna?

Já doufám, že ano. Je to jediný soukromý přívoz v okolí, od jara zase jezdí pravidelně. S panem Zedníčkem (provozovatel, pozn. red.) jsme v kontaktu, dokonce jsme mu s obcí Povrly nabídli finanční spoluúčast, nikdy ale o ni nezažádal. Je to tak trochu i atrakce, do Velkého Března přívoz zkrátka patří. Navíc na něj bude spoléhat hodně řidičů kvůli uzavření Benešova mostu. Jen je zapotřebí vyřešit jednu věc.

Kterou přesně máte na mysli?

Na druhé straně Labe u Neštědic jsou nájezdy ve velmi špatném stavu. Žádali jsme Povodí Labe o opravu, bezvýsledně. Oslovila jsem kraj, vložili se do toho další lidé, mělo by nakonec dojít k rekonstrukci. Pak už zbývá jen doufat, že bude dost vody. Přívoz chceme zachovat za každou cenu.

Na závěr ještě k bezpečnosti. Jak často do Velkého Března jezdí policie?

V tomto ohledu spadáme pod Střekov, takže sem jezdí hlídky z Ústí. Spolupráce funguje dobře, sem tam se řeší nějaká výtržnost, teď je zde populární třeba ničení dřevěných zastávek. Někdo také nedávno naházel všechny značky týkající se přestavby mostu do potoka, nacházíme v Labi i naše odpadkové koše. Za peníze, které se musí použít na úklid takového nepořádku, by přitom šlo třeba koupit lavičku nebo houpačku na dětské hřiště. Obecně tu ale v rámci bezpečnosti žádný zásadní problém není.

