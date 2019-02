„Vážně ho tu nemáte?“ ptali se hned po vypuknutí aféry s dovozem nemocných krav do Česka. „A já teď dávám svou hlavu na špalek, že je to pravda. Polské maso v našich prodejnách neseženete. Rádi to svým zákazníkům i na výloze v centru Ústí nad Labem dáme vědět,“ vyvrátil obavy Ústečanů manažer společnosti Prominent Stanislav Mareš.