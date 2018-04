Pomáhali v kouři a žáru. Policisté od požáru v Předlicích se dočkali díků

Ústí nad Labem - Nasazení a zásluha policistů při záchraně lidských životů si zasloužila ocenění.

Ve čtvrtek 5. dubna policisté Tomáš Paseka, David Kolář, Jan Jirkovský a Stanislav Pirot převzali z rukou vedoucího Územního odboru Ústí nad Labem Vladimíra Danyluka poděkování za odvahu a profesionální nasazení při požáru obytného domu v Předlicích.

Ve čtvrtek 22. března v ranních hodinách projíždějící řidič oznámil, že v Předlicích v ulici Hrbovická hoří třípatrový obytný dům. Operační důstojník ihned na místo vyslal policisty prvosledové hlídky.

"Ve chvíli, kdy přijeli první na místo, se již z druhého patra valil černý štiplavý kouř. Policisté neváhali ani minutu a do domu vběhli. Přes hustý dým v chodbě se jim ovšem nepodařilo do druhého patra dostat, tak se pokoušeli do bytu dostat přes vedlejší dům a jeho střechu. Naštěstí v tu dobu na místo již přijížděli hasiči. Po několika minutách hasiči s dýchacími přístroji začali z domu vynášet nejprve děti a následně dospělé. Policisté pomáhali dětem dýchacími přístroji, v jednom případě provedli několikrát masáž srdce a zachránili mu tak život," popsala mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová.

Jedná se o policisty z Oddělení hlídkové služby v Ústí nad Labem, sloužící u Policie ČR necelé čtyři roky. Zároveň jsou členy prvosledových hlídek.

"Policisté tímto svým činem ukázali, že rozhodnutí jít k policii nebrali jen jako své budoucí povolání, ale i jako poslání. Ukázali, že jim je vlastní se nejenom starat o to, aby bylo bezpečněji na ulici, ale i zachraňovat životy," dodala mluvčí.