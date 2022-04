Přitom třeba Dana Rybárová pomáhá své rodině se třemi vnučkami - roční holčičkou, čtyřletou a jedenáctiletou malou slečnou. Lada Žemličková zase žije sama s postiženým synem, o něhož se stará. Ve svém volném čase pomáhají se správou charitního skladu a přípravou balíčků pro uprchlíky. Přes všechny své rodinné a s tím související veliké finanční problémy nejsou lhostejné k pomoci ostatním. Pro mnoho potřebných se právě ony staly hrdinkami a dobrými anděly.

Podle svých kolegů a přátel je třeba zrovna Dana Rybárová člověk přitahující lidi, kteří potřebují pomoc. Nedávno prý přišla do Centra pro rodinu Ovečka budoucí maminka, kterou opustil přítel. Měla již malé dítě a další na cestě, zůstala bez práce.

Ptejte se, kam vaše dary putují, radí šéfka dobrovolnic Lenka Vonka Černá

„Dana se jenom podívala a hned druhý den dokázala pro budoucí maminku sehnat kompletní výbavu včetně kočárku, postýlky, židličky, oblečení pro miminko a i boty pro starší dceru. Což přitom není náplní její práce, nepůsobí v žádné sociální službě. Dělá to, protože vidí, že je to potřeba, má neuvěřitelný smysl pro to, co druzí potřebují,“ tak hovoří například kolegyně z Charity Michaela Nováková.

Podle ní v České republice nejspíš žijí i další podobní lidé. „Ale příběh Dany Rybárové ukazuje, že pomáhat druhým může úplně každý. Ať bohatý, nebo ne, s problémy či bez problémů. Ale o Daně chci říci, že její zapojení a pomoc jsou skutečně výjimečné, stejně jako zapojení Lady Zemličkové,“ řekla.

Jak se dá pomáhat aktivně své rodině a zároveň docházet s výpomocí do charity? Podle Dany Rybárové to prý zase tak těžké není. „Dá se to. Já prostě musím fungovat a chci. Velmi mne to naplňuje, pro sebe osobně to považuji za důležité. Vhání vám slzy do očí, když vidíte ukrajinské ženy, jakou mají radost z jedněch darovaných pastelek,“ líčila.

Aktuální situace s ukrajinskými uprchlíky nedala Daně také spát. Ve svém volném čase připravuje balíčky jídla, rozváží ho společně s Ladou po centrech pro uprchlíky. „Ráda lidem pomáhám, moje hlavní práce je s dětmi v družině, to je priorita. Ale hodně pomáháme Ukrajincům, dnes přišlo sedm maminek a jedenáct dětí. Přišly vyloženě v bačkorách. Je to taková hrůza, že brečíte s nimi. Je tam těhotná paní s jedním oblečením a to je vše, přitom za měsíc a půl rodí. Sehnali jsme, co se dalo,“ líčila smutně.

Před týdnem přijela z Ukrajiny do Ústí nad Labem maminka se čtyřmi nemluvňaty. Dana si jich Ihned všimla a poptala se, co vše potřebují. Zjistila, že děti jsou nemocné a že maminka nemá mléko. Neváhala, sedla do svého auta, dojela k sobě domů, neboť měla nově nakoupený sirup s odsávačkou. Ihned je přivezla a poskytla tam, kde bylo třeba. „Nepomohu sice finančně, ale vím, kde co je, kde to najdu ve skladu. Proč by to tam mělo jen tak ležet ladem a ničemu nepomáhat? To mi prostě vadí. Třeba Sunar je drahý a je škoda ho nechat, aby prošel. Tak to zorganizuji a slouží to svému účelu,“ vysvětlovala.

Ostatní na ni prozradili, že žije v malém bytě, z jednoho platu živí sebe a pomáhá rodině, a ještě je ochotná z vlastních prostředků darovat potřebným. „Dana je člověk, který by sám potřeboval vypomoci, ale o pomoc si nikdy neřekne, zatímco tu svou poskytuje naplno. Kromě toho vede také ve svém volném čase charitní sklad v blízkosti jejího bytu,“ dodala kolegyně z Charity Michaela.