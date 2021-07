Pomoc v katastrofou postižených oblastech totiž nekončí odjezdem hasičů a armády, ale skládá z několika fází a v některých případech trvá i měsíce nebo roky. Proto je potřeba sbírky organizovat podle potřeby operativně, s někým, kdo pomoc řídí. V tomto konkrétním případě spolek sbíral nářadí na odklízení sutin a trosek, dezinfekční a úklidové prostředky, oblečení včetně dětského, dětské hračky a věci denní potřeby.

„Osobně mě nejvíc zasáhlo, když se ve dveřích objevila maminka s malou holčičkou, která nesla batůžek se svými hračkami, které chtěla darovat někomu, kdo přišel o ty své. Bylo to takové roztomilé,“ přiblížil dobrovolník Kryštof Waněk, který později vybrané věci vezl do Břeclavi do skladu humanitární pomoci. „Nebo nám Vietnamci přivezli pizzu, abychom měli během práce co jíst,“ dodal.

Na odvoz nejnutnějších dezinfekčních prostředků a trvanlivých potravin byla potřeba velká dodávka. Zdarma ji poskytla teplická autodoprava Jelínek. Nebytové prostory jako sklad zase Městský obvod Severní Terasa. „Nakládali jsme ji asi hodinu a půl. Když jsme dorazili do Břeclavi, byla vyložená za deset minut. Něco rovnou překládali do dalšího náklaďáku. Za tu dobu se tam otočily dva kamiony s potravinami pro postižené oblasti,“ pokračoval Waněk.

Nic ze shromážděného materiálu podle něj nebyly „krámy“, kterých by se lidé potřebovali zbavit. „Někteří dárci přijeli autem a ptali se, co je potřeba. Potom vyrazili do stavebnin a nakoupili dle toho, co jsme jim řekli. Někdy i za desítky tisíc korun. Další zase přinesl nové telefony a televize. Ti všichni, kdo pomáhali a darovali, si zaslouží naše poděkování,“ poznamenal jeden z organizátorů sbírky Lukáš Brynych, v civilu podnikový hasič a zároveň bývalý cizinecký policista.

Pomoc přitom se svými kolegy ze spolku neorganizoval, jak ho zrovna napadlo. Nejhorší je totiž podle jejich mínění chaos. „Mám už nějaké zkušenosti a tak vím, že nejlepší pomoc je ta cílená. Proto jsem nejprve zavolal na krizovou linku a domluvil se, co je potřeba. Tam nám právě řekli, že stavebniny, nářadí, potraviny,“ vylíčil Brynych.

Spolek Medic Ústí nad Labem se podle svého ředitele Viktora Nečase snaží pokračovat tam, kde skončil ústecký Český červený kříž po svém zániku před několika lety. „Informace jsme tedy měli od místních humanitárních organizací a zasahujících složek IZS. Sbírka musí být rychlá a organizovaná. Horší než žádná pomoc je pomoc chaotická,“ zdůraznil s tím, že to bylo vidět i na místě v Břeclavi. „Lidé tam přivezli bez ohlášení spoustu věcí, takže část věcí nám zůstala uskladněná, a tu pak budeme rozdělovat podle potřeby. Tamější sklady jsou přeplněné,“ popsal.

Osobně ho prý nejvíc zasáhla obrovská vlna solidarity, která po katastrofě přišla, ačkoli ničivé tornádo ve srovnání s povodněmi zasáhlo jen malou část našeho území. „Bylo to jako loni během pandemie, kdy lidé šili roušky, tiskli štíty a podobně. Záchranáři přijeli ještě tu noc z Rakouska, Polska, Slovenska. Nesetkal jsem se ani s hyenismem, o kterém se nyní hodně mluví. Zato jsem stál v tom skladu mezi horami a obrovskými paletami humanitární pomoci a cítil jsem hrdost na náš národ,“ dodal Nečas.