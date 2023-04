Žlutá kolona vyrazila v pátek 14. dubna ráno z České Kamenice do Jihlavy a dále na Ukrajinu. Hejtmanství věnovalo Ruskem napadené zemi sedm záložních sanitek, které na cestu na Ukrajinu i ve spolupráci se Saskem naplnilo dalším zdravotnickým materiálem.

Ústecký kraj věnoval Ukrajině sedm sanitek. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Ugljanská nebo velikobychkivská nemocnice. Tam brzy budou pomáhat sanitky, které v pátek vyjely z Centra humanitární pomoci v České Kamenici. Vybraná záchranářská auta doposud sloužila na několika výjezdových stanicích v celém kraji jako záložní sanitky. Nyní je bylo možné po nákupu modernějších vozidel vyřadit. Jednou z variant byl jejich prodej, jako v minulosti, druhou darování na Ukrajinu. „Podle mne je to správná věc, budou pomáhat na Ukrajině. Sanitky mají odhadní cenu přibližně 750 tisíc korun,“ říká radní pro finance Jan Růžička, který za volantem jedné ze sedmi sanitek vyrazil v pátek ráno do Jihlavy. Tam si sedm sanitek převzal Dobročinný fond ViZa, který se postará o jejich další transport na Ukrajinu. „Je to pro mne splněný sen řídit sanitku,“ říkal s úsměvem již za volantem sanitky Růžička jen pár minut před tím, než se spolu s kolegy vydal na více než 200 kilometrů dlouhou cestu.

„Převézt sanitky na Ukrajinu není tak jednoduché. Proto jsme se domluvili s ViZou, která má na Ukrajině navázanou dlouhodobou spolupráci,“ vysvětluje hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, proč kraj neveze sanitky až přímo na Ukrajinu. V Jihlavě se pak setká se svým kolegou z Vysočiny Vítězslavem Schrekem, se kterým bude jednat i o mezikrajské pomoci Ukrajině.

Sanitky budou pomáhat na Zakarpatské Ukrajině. Ta sice není přímo zasažena bojovými akcemi jako východní a jižní části země, přesto i zde pociťují dopady války. Do tohoto relativně bezpečného regionu totiž kromě jiného vozí zraněné vojáky, kteří zaplňují tamní nemocnice. Region se musí vypořádat také s velkým množstvím vnitřních uprchlíků, kteří utíkají před boji z válečné zóny do bezpečnější části země.

Ani petice nepomohly. Záchranka z Varnsdorfu jezdit nebude, nejsou lidi

Kolona z Ústeckého kraje nejede do Jihlavy s prázdnou. Kromě běžného vybavení vezou sanitky také několik palet zdravotnického vybavení, jako jsou například rukavice nebo ochranné obleky, a léků, na jejichž pořízení se podílel také Svobodný stát Sasko. Kromě toho je na palubě jedné ze sanitek také elektrocentrála, spacáky nebo polní lůžka. „Samozřejmě máme další záložní vozy. Před měsícem jsme přebírali deset nových sanitek. Záchranná služba v tuto chvíli disponuje více než 120 vozy,“ řekl mluvčí zdravotnické záchranné služby Prokop Voleník.

Z Ústeckého kraje se nejedná o první pomoc Ukrajině a pravděpodobně ani o poslední. Přímo v zemi zasažené válkou má vzniknout velké rehabilitační centrum určené především pro léčbu zraněných vojáků. „S jeho vznikem by měly pomoci kraje a my máme předjednáno, že přispějeme také. Myslím si, že je lepší, aby místo vození zraněných vojáků po světě měli takové centrum přímo u sebe,“ uvedl hejtman Jan Schiller.