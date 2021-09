Ústečtí radní novou obecně závaznou vyhlášku o odpadech projednali a poté bod odložili. „Při projednávání vzala městská rada na vědomí připomínky městských obvodů a rozhodla se nejdříve pro přípravu potřebných podpůrných opatření, například vybudování dostatečných kontejnerových stání či přípravu IT systému,“ uvedla městská mluvčí Romana Macová.

O zavedení poplatku tak bude rozhodovat až nové vedení města po komunálních volbách na konci příštího roku.

Opozice to považuje za předvolební tah, jelikož znovuzavedení poplatku za odvoz odpadu bylo obecně vnímáno jako nepopulární opatření, které bude tahat další peníze z kapes obyvatel města. „Koneckonců, městské obvody nerozhodují, ale zastupitelstvo ano. Byl to jeden z důvodů, proč nás naši bývalí koaliční partneři odvolali, na odpadech jsme se neshodli. Důvod, proč jsme proti, byl například ten, že Ústí má jednu z nejvyšších daní z nemovitosti a zrušení poplatku za odpad to mělo kompenzovat,“ uvedla bývalá primátorka a náměstkyně primátora za hnutí UFO Věra Nechybová.