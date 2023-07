To není vše. Město chce prověřit, do jaké míry by ústecké Městské služby, které mají na starosti například koupaliště a lázně, mohly provádět údržbu takzvaného městského mobiliáře. To znamená údržbu laviček, košů, nebo třeba zábradlí u některých schodišť a podobně. Část městské opozice přitom upozorňuje, že pro Ústí by bylo vhodné použít model z jiných měst. Například Pardubic, kde fungují „plnokrevné“ technické služby, vybavené příslušnou technikou a vozovým parkem.

Jak upřesnila ústecká mluvčí Romana Macová, zakázka s požadavkem na zřízení dispečinku je rozdělená na dvě části. „Část druhá na úklidové služby zahrnuje poskytování služeb ručního úklidu hrubých nečistot, úklid a údržbu zastávek MHD a jiného městského mobiliáře v majetku města, a dále svoz a likvidaci odpadů z městských odpadkových košů. Smlouva bude s firmou vybranou ve výběrovém řízení podepsána na osm let a přijde dle předpokladu na zhruba 477 milionů korun bez DPH. Platit začne nejdříve od 1. ledna příštího roku,“ sdělila.

Ústecký radní Michal Mohr, který to má na starosti, potvrdil, že s kolegy radními uložili jejich řediteli Městských služeb (MS) Tomáši Vohryzkovi, aby zpracoval plán na rozšíření služeb o údržbu. „Myšlenku máme takovou, že by MS zajišťovaly drobnou údržbu a některé opravy mobiliáře pro město. Plán, který má ředitel zpracovat, by měl mimo jiné zjistit, kolik by to stálo a v jakém rozsahu by taková služba vůbec byla možná, a o kolik by byla pružnější než stávající sytém,“ poznamenal.

Ten lze ilustrovat třeba na příkladu Neštěmic. Zdejší starostka a zároveň městská zastupitelka za Vaše Ústí Yveta Tomková popsala, že pokud narazí například na poškozenou lavičku nebo kontejnerová stání, v případě prvním volají městskému odboru dopravy a majetku. „Do dvou dnů nám obvykle zajistí výměnu. Kontejnerová stání řešíme s AVE Ústí nad Labem. Opravy v našem městském obvodu si jinak děláme sami, ať už na žádost místních lidí nebo i z vlastní iniciativy,“ uvedla s tím, že prozatím nemůže nijak okomentovat myšlenku, že by takové práce zajistily městské služby. „Neznám ten plán, pravděpodobně ještě není hotový. Myslím si ale, že je to otázka další diskuse. Chápu, že by to mohly poskytovat ve vybraných oblastech města, nebo v centru, kde je potřeba v těchto věcech reagovat pružně a rychle. Ale nedovedu si představit, že by to dělaly i v městských obvodech, nemyslím si, že by na to měly dostatečnou kapacitu,“ zamyslela se.

Současný systém nejvíce kritizuje nejsilnější opoziční hnutí v městském zastupitelstvu, PRO! Ústí. Jeho lídr zastupitel Richard Loskot ústecký systém srovnal s podobně velkým městem Pardubicemi. Ty na rozdíl od Ústí využívají vlastní technické služby, které úklid a opravy mobiliáře zajišťují samy. „Systém ústecký je na hony tomu pardubickému vzdálený. Město teď připravuje osmiletou smlouvu, která má řešit tyto věci spolu s údržbou komunikací. Přitom je ale normální, že se o podobné záležitosti ve všech krajských městech stará jejich organizace. S kvalifikovanými lidmi, vyladěným systémem údržby, dostatečným rozpočtem a naskladněným materiálem. V Ústí je v tom chaos, starají se o to zčásti radnice obvodů, zčásti úředníci a nikdo pořádně neví kdo a za co vlastně odpovídá a na veřejném prostranství to je vidět. Prostě katastrofa,“ poukázal Loskot.

Podle samotného ředitele MS Vohryzky skutečně ještě plán oprav není hotový. „Máme ho sice předložit až na konci července, ale hned, jak mě tím radní pověřili, jsme začali se sběrem informací. Dovedu si zhruba představit, co všechno by rozšíření služeb v tomto směru obnášelo, máme na to dokonce i zkušenosti, prozatím ovšem nejsem schopen říci v jakém rozsahu a kolik by to stálo. Takže nedokážu dopředu nastínit, jak bude vypadat výsledný dokument. V každém případě jsme domluveni s radním Mohrem na první schůzce ohledně této záležitosti v týdnu následujícím po červencových svátcích,“ dodal.