Slušný arzenál měl u sebe doma v jednom z panelákových sídlišť ústecký vysokoškolský učitel. Šlo o tisíce pornografických fotek a videí, které zobrazovaly při sexu zjevně nedospělé osoby. 43letý muž je nasbíral v průběhu uplynulých několika let. Měl jich tolik, že si je musel ukládat na několik počítačů, telefonů a externích disků, částečně i pracovních. Závažné byly i mužovy aktivity na darknetu, kam neváhal poslat fotku nezletilé dcery své dřívější partnerky s vykasaným tričkem. A to s tvrzením, že si s ní někdy v noci hraje i za užití léků. Podle důvěryhodného zdroje Deníku se to sice reálně nedělo, ale tato fotka nebyla jediná, kterou mezi příznivce dětské pornografie šířil.