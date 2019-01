Ústecko – Náhrady za loňský rok poslanců z Ústeckého kraje většinou přesahují milion a čtvrt. Pokrývají asistenční služby, telefon, bydlení, reprezentace, cestovní náhrady a další. Některé sněmovna proplácí na účet automaticky, jiné až na základě předložených faktur.

Gabriela Hubáčková - karikatura | Foto: DENÍK/Vladimír Mayer

Nejvyšší částky, přesahující milion a půl, vykazují poslanci Gabriela Hubáčková (KSČM), Josef Tancoš (ČSSD), nebo Jiří Šlégr (LEV 21). Na paty jim šlape Josef Šenfeld (KSČM). Nejméně, pod milion korun, vykázal ex-ministr Jaromír Drábek (TOP 09).

„Mám smlouvy nastaveny v nejvyšším limitu, veškeré náhrady jdou automaticky pronajímateli," komentovala výši vykazovaných náhrad Hubáčková, kde velkou část zaujímá například vypracování různých expertíz. „Nejsem odborník, proto si veškeré navrhované zákony nechávám vyhodnotit," řekla o tom.

Co se týká bydlení, argumentuje vysokými nájmy v Praze. „Teď jsem si například našla levnější bydlení, jestli to vůbec bude někoho zajímat. Zkuste sehnat v Praze bydlení za sedmnáct tisíc. Kdyby bylo místo ve sněmovní ubytovně v Nerudově ulici, byla bych ráda, nebudu mít výdaje, ale není," posteskla si Hubáčková s tím, že když sečte ostatní náklady, tak ještě doplácí.

Naopak, s pod 900 tisíci si loni vystačil ex-ministr Jaromír Drábek. Úsporu vykázal především na asistenčních službách a na bydlení. „Náhrady čerpám odpovědně a také jsem byl ministrem. Ten například nemá nárok na náhradu cestovného, naopak něco, třeba telefon, proplácí ministerstvo," uvedl Drábek.

Ústečané se většinou k tak vysokým náhradám staví spíš negativně. „Platy mají vysoké dost, to mi ale nevadí. Například ale nechápu, proč by měli dostávat něco navíc, než určuje zákoník práce. Tím myslím příspěvky na nájem, reprezentaci, ošacení, nebo na cestu do práce. Já nedostanu v práci ani stravenky," zlobil se Ústečan Miroslav Tesař.

Situace se zřejmě jen tak nezmění, trvalo zhruba dvacet let, do roku 2010, než si poslanci omezili benefity. To si seškrtali plat a zdanili si bonusy.

Náhrady poslanců Ústeckého kraje Gabriela Hubáčková (KSČM) 1 549 814 Kč Josef Tancoš (ČSSD) 1 538 872 Kč Jiří Šlégr (NS-LEV 21) 1 523 125 Kč Jaroslav Krákora (ČSSD) 1 461 806 Kč Josef Šenfeld (KSČM) 1 444 874 Kč Jaroslav Foldyna (ČSSD) 1 375 052 Kč Jiří Šulc (ODS) 1 371 687 Kč David Kádner (VV) 1 332 368 Kč Jan Kubata (ODS) 1 329 623 Kč Ivana Řápková (ODS) 1 307 356 Kč Jiří Paroubek (NS-LEV 21) 1 250 000 Kč Milan Šťovíček (Nez.) 1 228 397 Kč Patricie Kotalíková (TOP09-S) 1 193 205 Kč Jaromír Drábek (TOP09-S) 855 095 Kč

Zdroj: Lidovky.cz