Poslat děti na tábor? Třetina rodičů to neudělá, hlavně kvůli penězům

Ostatní pracovníci v oborech příbuzných geologii a geofyzice Technický pracovník - rozpočtář. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Hrbovická 2, Chlumec-Hrbovice. , Náplň práce:, - zajištění a příprava všech podkladů nutných pro rozpočtování projektů, - kontrola výpočtů nákladů a výkonů vyplývajících ze specifických podmínek konkrétní stavby, - spolupráce na přípravě a zadávání veřejných zakázek, - kontroluje přípravné projektové práce, Požadujeme:, - SŠ vzdělání s maturitou - stavební obor, - odborná praxe v oboru min. 5 let, - orientace v projektové dokumentaci , - znalost programu Kros, MS Office, - orientace ve veřejných zakázkách výhodou, - řidičský průkaz skupiny "B", - pečlivost, - schopnost týmové spolupráce, - samostatnost, iniciativa, aktivní přístup k řešené problematice, Nabízíme:, - práci ve firmě s dlouholetou tradicí, - perspektivní zaměstnání s možností profesního růstu, - odpovídající finanční ohodnocení, - pohyblivou složku mzdy závislou na osobním výkonu, - odborné vzdělávání a rozvoj, - nadstandartní zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvek na rekreaci, příspěvek na penzijní , připojištění, SICK DAYS, stravenky aj.), , Máte-li zájem stát se členem našeho týmu, zašlete nám do 27. 7. 2018 svůj životopis a motivační dopis na E-mail: personalistika@pku.cz, do předmětu uveďte prosím technický pracovník - rozpočtář, Více na www.pku.cz /společnost/kariéra, Kontaktní adresa firmy - Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Oddělení personalistiky a mzdové účtárny, , Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, Webová adresa firmy: www.pku.cz , f - palivovy.kombinat.usti, , Kontaktní údaje: Oddělení lidských zdrojů, Hrbovická 2, Chlumec, PSČ 403 39:, E-mailová adresa: personalistika@pku.cz, Tel.: 475 672 228; 475 672 007, Zasláním životopisu zároveň poskytujete souhlas s nakládáním s osobními údaji podle Nařízení EP a Rady EU č.2016/679 po dobu výběrového řízení. Bližší informace najdete na www.pku.cz/společnost, Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení, i bez udání důvodu, kdykoliv zrušit.. Pracoviště: Palivový kombinát ústí, státní podnik, Hrbovická, č.p. 2, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem. Informace: Jiří Čížek, +420 475 672 007.