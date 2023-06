Pátek 30. června bude pro tři pošty v Ústí nad Labem – pobočky na Klíši, ve Svádově a v Brné – posledním dnem, kdy budou mít otevřeno. Ale pozor, pokud si chcete vyřídit něco důležitého. Otevřeno budou mít pouze jednu symbolickou hodinu.

V pátek 30. června uzavřou v Ústí nad Labem tři pobočky České pošty. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Od letních prázdnin přijdou o poštu lidé na Klíši, v Brné a ve Svádově. V celém kraji uzavře Česká pošta 27 poboček. Proč? „Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 %. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí,“ sdělila už dříve Česká pošta.

Každá rušená pobočka bude mít v pátek otevřeno pouze první hodinu standardní otevírací doby. Pro pošty na Klíši a v Brné to znamená, že otevřou jen od 8 do 9, Svádovská potom od 8.30 do 9.30. Poté už se začne pracovat na uzavření, začnou inventury, finanční závěrky i příprava na stěhování.

Původně bylo v plánu uzavřít místo pobočky na Klíši tu v Neštěmicích, vedení města a neštěmického obvodu však s vedením státního podniku vyjednalo výměnu.

Česká pošta v Ústí nad Labem



V Ústí nad Labem se uzavřou pobočky v Brné (ÚL 17), ve Svádově (ÚL 20) a na Klíši (ÚL 8).



Nadále otevřeny zůstanou:

Česká pošta Ústí nad Labem 1, Masarykova 3120/34, 400 01

Česká pošta Ústí nad Labem 3, Žukovova 546/15, 400 03

Česká pošta Ústí nad Labem 6, Truhlářova 1592/32, 400 06

Česká pošta Ústí nad Labem 7, Krčínova 841/9, 400 07

Česká pošta Ústí nad Labem 10, Všebořická 389/53, 400 10

Česká pošta Ústí nad Labem 11, Stříbrnická 3034/10, 400 11

Česká pošta Ústí nad Labem 16, Seifertova 567, 403 31