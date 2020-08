Poslední domy pamatující staré mocnářství začaly mizet. Musí uvolnit místo pro budoucí supermarket řetězce Lidl. Ten slibuje, že tu postaví takzvanou metropolitní prodejnu, což nemá být klasická nevzhledná plechová „montovna“, ale architektonicky hodnotnější dům.

Informace o tom se poprvé objevila na veřejnosti minulý rok v listopadu. Ústecký architekt Zdeněk Šťastný ji tehdy popsal tak, že to bude prodejna na nožičkách, pod kterými se parkuje. „Projekt pokračuje, demolice mají nasmlouvané zhotovitele, zahájení buď ještě v srpnu, nebo v září. Vše je již v režii Lidlu,“ sdělil ve středu 12. srpna SMS zprávou z dovolené v zahraničí.

Ústecký magistrát nyní potvrdil, že na demolice vydal vlastníkovi stavební úřad povolení s tím, že územní rozhodnutí platí už od roku 2007. „Na část území bylo letos v lednu vydáno stavební povolení,“ informovala mluvčí města Romana Macová.

Samotný Lidl ovšem bližší informace nesdělil, pouze potvrdil, že má stále zájem o otevření prodejny v centru města. „Projekt je ve fázi příprav, tudíž nelze sdělit konkrétní podrobnosti. O dalším vývoji budeme informovat,“ sdělila mluvčí Iveta Barabášová.

Bližší podrobnosti o projektu ovšem nemá ani vedení města. „Naposledy mi projekt představil zesnulý architekt Zdeněk Kužel a to bylo minulý rok,“ uvedl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), který má na starosti rozvojové projekty.Opozici demolice mrzí, ale domy jsou prý už tak zdevastované, že nic jiného s nimi udělat nelze. Například architekt a zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí) ale upozorňuje, že i tak je to urbanisticky i polohou velmi zajímavé území. „Bylo to historicky, především pro Čechy, cenné území. Teď už se hraje spíš o to, co tady vyroste, do budoucna i v souvislosti s připravovanou vysokorychlostní tratí. Chtělo by to dát tomu prostoru nějaký vyšší rozměr, bohužel podrobnosti o projektu neznám,“ poznamenal.

Připomněl tím, že součástí demolovaných domů je i bývalá restaurace Česká beseda, což byl v 19. století vůbec první český spolkový dům v tehdy většinově německém, respektive německo – židovském městě. České přistěhovalectví do města rostlo spolu s rozvojem průmyslu po celé 19. století. Díky tomu v roce 1874 vznikla Česká vzdělávací beseda, od roku 1876 už jen Česká beseda. Od ní se odštěpil spolek Netopýr. Stejně tak od roku 1878 pracoval čtenářský spolek Rovnost.

O demolici lokality se hovoří už dlouho, původně tu měl vyrůst supermarket řetězce Interspar. Projekt ovšem padl, především kvůli odporu veřejnosti a nedořešeným majetkovým vztahům, které komplikoval letitý soudní spor. Naposledy o sobě domy daly vědět před zhruba týdnem, kdy tu bezdomovec pod vlivem toluenu způsobil požár, který zlikvidovali ústečtí hasiči.