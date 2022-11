Poslední ústecká tramvaj chátrá v depu ústeckého dopravního podniku. V minulosti se objevily různé plány na její záchranu, ale žádný z nich se nepovedl. Dnes se zdá, že její renovace by se už nemusela vyplatit. Dokonce prý ani do podoby statického památníku na období, kdy v Ústí existovala rozsáhlá kolejová MHD. Trať vedla až na Telnici, do Předlic nebo na Střekov a do Krásného Března. Naposledy město v souvislosti s rekonstrukcí hovořilo o uzavření silnice před muzeem s tím, že by sem tramvaj postavilo a třeba by mohla sloužit po renovaci jako malá kavárnička. Ani tento plán nevyšel a tramvaj chátrá i nadále.

Legendární stroj z roku 1960 s označením T2 jezdil po Ústí ještě začátkem sedmdesátých let. Poté, co se tehdejší komunistické vedení ústeckého národního výboru rozhodlo k 1. červnu roku 1974 tramvajovou síť definitivně zrušit, sloužila cestujícím v liberecké MHD. Nakonec skončila ve šrotu, až ji znovuobjevila parta nadšenců a obdivovatelů tramvajové dopravy z Ústecka. Jako původně ústecký vůz T2 ji v březnu 2007 dopravní podnik koupil v Liberci za cenu odvozu jako možný exponát muzeálního charakteru. Stál asi dvacet tisíc korun. Pak už jen chátral, ačkoliv by renovace tou dobou byla dle vyjádření bývalého vedení podniku pouze v řádu statisíců korun.

Fanoušci poslední ústecké tramvaje chtějí začít s opravou. Zdarma

V současnosti by už obnova vozu byla podle vyjádření mluvčí dopravního podniku Jany Dvořákové poněkud dražší, dle odhadu kolem osmi milionů korun. „Tramvaj je u nás ve vozovně schovaná pod plachtou ve stavu, v jakém sem byla dovezena. Snažili jsme se získat finanční prostředky na její opravu, ale bohužel bezúspěšně. Dotační tituly vypsány nebyly. Dále jsme oslovili ministerstvo dopravy, ministerstvo kultury, statutární město, krajský úřad a všude se stejným výsledkem,“ popsala.

Fandové tramvají smutní

Záchranu tramvaje před lety iniciovali současný ústecký senátor a historik ze zdejšího muzea Martin Krsek a aktivista Jan Kvapil ze sdružení Stop tunelům. „Je součástí kultury velkých měst starat se o historická vozidla MHD. U nás bohužel ne. Alespoň se prozatím daří zabránit sešrotování těch nejzajímavějších, to platí především pro nejstarší trolejbusy,“ vysvětlil Krsek.

V roce 2014 o tramvaj projevilo zájem tehdejší vedení města, které se spojilo s dopravním podnikem a s ním pak dojednalo zakonzervování a uschování tramvaje pod přístřešek, aby na ni nepršelo. Dnes je sice zakrytá plachtou, aby tolik nepodléhala zubu času, ale její technický stav není rozhodně nejlepší. Voda v ní napáchala doslova paseku. Leccos z interiéru shnilo, lak z ní oprýskává a koroze si spokojeně pochutnává na všech kovových částech i součástkách.

Poslední ústecká tramvaj přežije. Dočká se restaurování

Nostalgie a smutek kvůli jejímu chátrání padá například i na člena spolku Ústecké tramvaje Jiřího Šicha. „Pod plachtou stojí už roky. Pamatuji si, jak jsme společně s Martinem Krskem jednali o záchraně a renovaci, ale vždycky to nakonec skončilo. Můj osobní názor je, že už není co rekonstruovat, myslím, že se to nevyplatí. Ani jako statický pomník. Mělo se to podchytit už tenkrát, tehdy sem doputovala téměř ve funkčním stavu. Po patnácti letech je ve stavu, kdy má střechu dole, sice je pod plachtou, ale je z oceli, rez ji zničila. Svoje má za sebou,“ povzdechl si.

Osud tramvaje zaujal radního a bývalého rozvojového náměstka primátora Pavla Tošovského. „Nedokážu říci, zda ji zachráníme, ale rozhodně bych se o to chtěl pokusit. Minimálně zjistím, jaké máme do budoucna možnosti například dotační a jak dlouho ještě vydrží, než se bude potřeba rozhodnout, zda ji opravit, nebo definitivně sešrotovat. Doufám, že ještě není pozdě,“ dodal.