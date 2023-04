/SEZNAM RUŠENÝCH POBOČEK/ Je to tady. Plánované masové rušení poštovních poboček v Česku se dotkne i Ústecka. Uzavřeny mají být pobočky ve Svádově, v Brné a v Neštěmicích v Seifrtově ulici.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Filip Vlček

Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 %. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí.

"Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady. Tyto informace zveřejňujeme s vědomím, že dosud nebyly vypořádány veškeré připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení k materiálu ČTÚ, který nové nastavení parametrů rozložení pobočkové sítě řeší," informoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

V Ústí nad Labem mají být uzavřeny pobočky ve Svádově, v Brné a v Neštěmicích v Seifrtově ulici.

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819.

"Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Všechny pošty, které Česká pošta provozuje, jsou schopné zajistit požadovaný standard služeb. Na nejvytíženějších poštách, kterých je 400, se lze objednat na konkrétní čas a na konkrétní službu, a to pouze jednu hodinu před plánovanou návštěvou pobočky. Pro odeslání a výdej balíků mohou zákazníci využít celkem 7 625 Balíkoven a samoobslužných výdejních boxů po celé republice," dodal Vitík.

K rušení má dojít od 1. července tohoto roku. Návrh vládního nařízení, které zrušení vybraných poboček umožní, bude vláda schvalovat zřejmě příští týden.

Seznam poboček České pošty v Ústeckém kraji, které mají být uzavřenyZdroj: reprofoto/Česká pošta