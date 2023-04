„Řekli nám to teprve dneska.“ Pošťáci a pošťačky neskrývají většinou smutek. Tedy alespoň ti, co pracují na poštách v Brné, ve Svádově a v Neštěmicích. Ráno totiž zjistili, že je od 1. července zruší. Když ale zapnete kameru a začnete se ohánět fotoaparátem, dodržují poštovní úřední postup. Všechny otázky směřují na mluvčí, včetně těch, jež se týkají věcí budoucích, tedy zda jim nabídli práci nebo jestli mají možnost přejít na soukromé pobočky sítě Pošta Partner, které Česká pošta jako takové neprovozuje. Co se obyvatel postižených vesnic a městské čtvrti Neštěmice týká, rozhodnutí pražské poštovní centrály je většinou zarazilo a v některých případech i rozčílilo. Starostové Neštěmic a Střekova buď už veřejně protestují, anebo se protestovat chystají.

Poštovní služby v Brné najdete v přízemí vilky u hlavní silnice. Pobočka s jednou přepážkou nabízí peněžní služby, přijímá listovní zásilky, balíkové zásilky do ruky i na poštu nebo do Balíkovny, zároveň si je tu můžete i vyzvednout. Lze si tu přivolat obsluhu, pokud jste na vozíčku nebo o francouzské holi. Zdejší poštovní úřednice za přepážkou Jana Novotná se o zrušení dozvěděla až v pátek ráno od své vedoucí, která se to dozvěděla krátce předtím. Ve tváři se jí kromě smutku zračil určitý pocit marnosti, ale i naděje, že to ještě není definitivní.

Rušení poboček České pošty zasáhne i Ústecko. Tady už dopis nepošlete

I proto se jí nejspíš nechce mluvit o své budoucnosti. „Poštu Partner? Tu tady už nabízeli, ale zatím se toho nikdo neujmul. Ono by to asi bylo dobré jako přivýdělek. Nevím, zda by to stačilo,“ myslí si. Když zapředete rozhovor o rozdílech v kvalitě služeb pošty a třeba Zásilkovny, moc ji potěší, když někdo o poště mluví dobře.

Lidé v Brné z rušení pobočky nadšení nejsou, i když ne každý poštovní služby využívá. „Co můžeme dělat? Je to k vzteku,“ poznamenal například krajský úředník na penzi Petr Michálek. Další místní překvapilo, že poštu ruší, když se dosud o konkrétních pobočkách nehovořilo.

Ve Svádově mají také jen jednu přepážku v patrové vile u hlavní silnice. Odpovědnost za ni nese Ludmila Gollová. I tady poskytují služby poštovní spořitelny, balíkové a listovní služby a pomohou lidem imobilním. Ani tady se pošťáci nechtějí fotit, upozorňují, že není povoleno fotit prostor za přepážkami, a nemají ani náladu na povídání o tom, co bude dál. „Někomu asi pracovní místo nabídnou, ale opravdu nic nevím. Zeptejte se vedoucí nebo tiskového mluvčího, já s vámi mluvit nesmím,“ odmítne reportéra poštovní úřednice.

V Krásném Březně vybudují nový kruháč. Pomoci má řidičům, cyklistům i chodcům

Během krátké návštěvy Ústeckého deníku poštu využili dva lidé, stejně jako tu v Brné. „Zruší ji? Vždyť se říkalo, že ještě nic není rozhodnuté. Tak to budeme muset jezdit na Střekov. Ale je to špatné, tady spousta lidí poštu využívá, budou se zlobit,“ zmínil muž v seniorském věku.

Irena Růžičková ze zdejšího osadního výboru chce proti zrušení pobočky protestovat, ale není si jistá, zda to bude mít vůbec nějaký smysl. „To máte i obce okolo, kromě Svádova třeba i Olšinky. Nechápu, proč nezruší tu jednu přepážku na Kamenném Vrchu, vždyť kousek je pošta v Žukovově. Ale tam ty úřednice dopředu lituju, protože kdykoli tam přijdu, mají fronty. Teď jim lidi přibudou,“ poznamenala.

Poněkud jiná situace panuje v Neštěmicích. Poštu mají o nějakých pěti přepážkách a otevřená byla dopoledne minimálně polovina. I tady odpovídali stejně, hovořit o svém červnovém uzavření nechtěli ani za slib zachování anonymity. Zdejší poštovní pobočka má menší panelová sídliště přímo v blízkém okolí pošty, další třeba v Mojžíři. Zrušení pobočky se dotkne téměř deseti tisíc obyvatel, kteří budou muset dojíždět do maličké pobočky České pošty v Krásném Březně. I ta je obklopena sídlištěm.

Smutek mezi fotbalisty. Tragická nehoda u Povrlů zasáhla ústecký klub

„Informace o zrušení neštěmické pošty je pro nás stejným šokem jako pro obyvatele našeho obvodu. Nikdo nám předem nic neřekl, nikdo se nás nezeptal na názor. Vedení České pošty rozhodlo v Praze od stolu, aniž by znalo specifika této oblasti. Považujeme to za nehoráznost,“ komentovala to starostka neštěmického obvodu Yveta Tomková.

Podobně to vidí i střekovský starosta Pavel Peterka. I on má dojem, že někdo rozhodl od stolu bez místní znalosti. „Ještě o tom budeme chtít jednat, jen musíme zjistit, kdo je ten odpovědný,“ dodal.