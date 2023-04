VIDEO: Poštu zavřou v Brné, ve Svádově a Neštěmicích. Co na to místní?

/ANKETA/ Redakce Ústeckého deníku vyrazila na místa, kde Česká pošta hodlá od července zavřít své pobočky. Jsou tři, ve Svádově, Brné a Neštěmicích. Místní to rozčiluje, pošťáci jsou smutní a rezervovaní. Starostové a osadní výbor chce ještě vyjednávat, jelikož pro tisíce lidí to znamená jezdit si pro důchody, vybírat a posílat korespondenci v některých případech i dál než deset kilometrů. To je příklad některých míst v obvodě Střekov.

Redakce Ústeckého deníku vyrazila na místa, kde Česká pošta hodlá od července zavřít své pobočky. | Video: Janni Vorlíček